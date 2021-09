Seat tanca tres dies aquesta setmana la planta de Martorell per la falta de xips

@EP





S eat ha decidit tancar la planta de Martorell (Barcelona) tres dies aquesta setmana -aquest dilluns 6, dimarts 7 i el divendres 10 de setembre- causa de l'escassetat de subministrament global de semiconductors que afecta tota la indústria de l'automòbil.





Fonts de la companyia han explicat a Europa Press que s'han acordat mesures de flexibilitat interna amb els representants sindicals per als torns desconvocades, mentre que dimecres 8 de setembre i el dijous 9 les tres línies de la planta reprendran la seva producció.





La companyia no descarta més ajustos en la producció d'automòbils a Martorell a causa dels nous brots de Covid-19 a Àsia, ja que han provocat el tancament de les plantes de fabricació de semiconductors L'automobilística ha assenyalat que la demanda dels models de Seat i Cupra es troba actualment "en nivells pre-Covid" i ha afegit que està fent tot el possible per mantenir la producció habitual.





Generalment, Seat per la seva producció quatre setmanes d'agost, però els problemes d'oferta per la crisi de semiconductors va provocar que s'aprovés que la línia 2 -que fabrica els models León i Formentor habilités dos torns diaris aquest mes, mentre que la línia 1 també va treballar de forma excepcional una setmana a finals d'agost.





L'empresa ja va haver de frenar la seva activitat a Martorell a causa de l'escassetat de semiconductors els dies 25, 28 i 29 de juny, i 19 i 20 de juliol.