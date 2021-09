Els trens circulen amb normalitat entre El Prat i Gavà des de primera hora aquest dimecres

Foto de el tren descarrilat a l'estació del Prat / @Vilapress





Aquest dimecres els trens entre Gavà i el Prat circulen ja amb completa normalitat després dels treballs realitzats després del descarrilament d'un tren dilluns.





A les 07: 15h de dimarts, Adif va restablir la circulació de trens per les dues vies en el trajecte entre Gavà i el Prat. Malgrat això, els trens havien de circular per aquest tram a velocitat reduïda en les línies R2 sud i en els trens Regionals R13, R14, R15, R16 i R17. Que ara han vist totalment restablerta tota la circulació.





Segons expliquen fonts de Renfe, el gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, va parar la circulació en aquest lloc per la sortida d'un eix del tren que cobria el trajecte Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França en un incident on no va haver danys personals i on els viatgers afectats van ser transbordats a un altre tren situat en paral·lel a l'aturat .