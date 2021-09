Restablerta la circulació de trens entre Gavà i El Prat després de un descarrilament

Foto de el tren descarrilat a l'estació del Prat / @Vilapress





A les 07: 15h d'aquest dimarts, Adif ha restablert la circulació de trens per les dues vies en el trajecte entre Gavà i el Prat. Malgrat això, els trens han de circular per aquest tram a velocitat reduïda, per la qual cosa s'estan produint retards en els serveis de les línies R2 sud i en els trens Regionals R13, R14, R15, R16 i R17.





Segons expliquen fonts de Renfe, el gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, va parar la circulació en aquest lloc per la sortida d'un eix del tren que cobria el trajecte Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França.





Renfe indica que no hi va haver danys personals i que els viatgers afectats van ser transbordats a un altre tren situat en paral·lel a l'aturat.





Després de l'incident va quedar afectada la línia R2 sud de Rodalies amb transbord entre Gavà i Barcelona i es va realitzar aquest servei per carretera.





Els tècnics d'Adif van autoritzar a última hora de la tarda circular en via única al tram Gavà - El Prat amb una limitació de 5 km/h i material tipus Civia (trens de Rodalies de curta distància), ja que són els que permet el gàlib en aquest punt derivat d'aquesta incidència.









D'aquesta manera es va recuperar parcialment el servei de trens de la línia R2 sud. Els trens Regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 van seguir desviant per Vilafranca, però a primera hora d'aquest dimarts s'ha restablert la circulació de tots ells.