Alguns autònoms que van rebre la prestació per cessament d'activitat hauran de retornar-la

Les mútues investigaran al voltant d'un milió d'autònoms que van rebre la prestació per cessament d'activitat entre febrer i maig de 2021. Alguns dels treballadors per compte propi no compleixen els requisits per rebre-la i per tant se'ls demanarà que tornin els diners rebuts.





@EP





Aquest ajut de la Seguretat Social, que consistia en quatre tipus de subsidi, es va crear per ajudar els autònoms més afectats per les restriccions. Al llarg dels mesos s'ha anat prorrogant; la cinquena i última vegada al juny. És ara al setembre quan acaba i el Govern central encara no ha informat si la prorrogarà de nou o no.





Però setembre no és només el mes en què s'acaba la cinquena pròrroga sinó que també és el mes en què alguns autònoms hauran de tornar els diners. És ara quan s'ha aprovat que les mútues revisin la situació de cada un del milió d'autònoms que es van beneficiar de l'ajuda entre febrer i maig d'aquest any.





"A partir de l'1 de setembre de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades", diu el BOE. "Per a això, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social demanaran al Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al primer trimestre de l'any 2020 i als dos primers trimestres del 2021 dels treballadors autònoms".





A més, el BOE assenyala que "en el cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes".





Cal assenyalar que per a beneficiar-se dels subsidis, els autònoms havien d'acreditar que durant el primer semestre de 2021 no anaven a superar una quantitat neta de rendiment. Així, les mútues comprovaran si els ingressos dels treballadors per compte propi van caure més del 50% respecte al mateix període del 2019 i si els seus rendiments nets van superar o no els 1.100 o 1.300 euros mensuals.





QUANTS DINERS HAN DE RETORNAR AQUESTS AUTÒNOMS?





Segons expliquen des Autònoms i Emprenedor, els autònoms que finalment si han passat de la quantitat de diners establerta com a límit en els primers mesos de l'any, hauran de tornar un mínim de 2.644 euros.





A més, a aquesta xifra podria afegir-se una suma de 1.156 euros més per quotes exonerades. En total, els treballadors per compte propi haurien de tornar uns 3.800 euros. Ho han de fer en els deu dies següents a rebre la reclamació.