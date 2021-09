Aragonès acusa l'Estat de "xantatge" i li retreu que "mai" ha tingut "voluntat" d'invertir a Catalunya

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat l'Estat de "xantatge" després que ha anunciat que atura la inversió al Prat per manca de consens amb l'executiu català. En un fil de Twitter ha indicat que la decisió ha permès comprovar que tant l'executiu de Pedro Sánchez com Aena "només estaven disposats a fer l'ampliació si era com ells han pretès, des d'un principi, destrossant un espai natural protegit i sense escoltar ni el territori ni el Govern de la Generalitat".





A parer d'Aragonès també ha quedat palès "el que se sospitava des del primer minut", que "mai" han tingut la voluntat d'invertir a Catalunya ni de fer de l'aeroport del Prat un 'hub' internacional.





El cap de l'executiu català també ha subratllat que el Govern ha "insistit" a treballar des del consens, concretant la forma de la inversió en el Pla Director com s'havia "acordat" i amb criteris mediambientals, i que ha estat en aquest moment quan els membres de l'Estat"s'han fet enrere".













Aragonès també ha volgut deixar clar que el govern de Catalunya considera que inversions "de tanta transcendència" com aquesta s'han de portar a terme "mitjançant el diàleg i consens, mai des de la imposició".





I alhora ha afegit que tota la polèmica "ratifica" l'executiu en la idea que és "imprescindible" que els aeroports catalans siguin gestionats per les institucions de Catalunya "per garantir el consens de les seves inversions i el necessari compromís ambiental".