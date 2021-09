Les reunions del juliol entre AENA i governs ja preveien una ampliació de l'aeroport "cap a l'est"

@EP





La presentació sobre l'ampliació del Prat que AENA va fer a la mesa tècnica del 8 de juliol ja preveia una inversió de 262 milions d'euros per ampliar la pista "cap a l'est", segons es pot comprovar en la documentació publicada aquest dijous per la companyia. De fet, aquests 262 milions eren part dels 1.700 MEUR totals d'inversió.





A més, el document apuntava que el DORA 2022-26 "ha d'incloure la redacció dels projectes i l'inici de les obres de la nova terminal i l'ampliació de la pista". Posteriorment, es preveia l'elaboració del nou pla Director i s'especificava que caldria fer "consulta a la Comissió Europea" per "l'afectació a la Xarxa Natura 2000". Segons han apuntat fonts coneixedores, l'acord del 2 d'agost va ser verbal i no escrit.





LA RICARDA, AFECTADA DES D'UN PRINCIPI





El 8 de juliol es va celebrar la primera reunió del Grup Tècnic de Treball entre Aena, el govern espanyol, la Generalitat i els alcaldes dels municipis propers a l'aeroport en què l'ens gestor aeroportuari va traslladar el projecte d'ampliació de la tercera pista, la més propera al mar.





En la documentació aportada per l'ens gestor, s'incloïa la intenció de la companyia de destinar 262 milions d'euros a l'ampliació de la tercera pista cap a l'est en una distància de 500 metres, el què implicava envair l'espai natural de La Ricarda. Aquesta és una possibilitat que el president d'Aena, Maurici Lucena, ja va apuntar en una conferència al Cercle d'Economia i en què per primer cop es va donar a conèixer el projecte de la terminal satèl·lit.





Gran part de la inversió de 1.704 milions d'euros se l'enduïa la construcció d'aquesta terminal, que fonts de l'ens gestor estimen com a imprescindible i que suposava una inversió de 681 milions d'euros. Altres actuacions eren la millora de l'eficiència operativa del camp de vol (39 MEUR), la reconfiguració interna de la T1 per adaptar-la a l'augment de passatgers (152 MEUR), la connexió entre la T-1 i la nova terminal satèl·lit a través d'un túnel (378 MEUR) i un nou edifici d'aparcaments per a estades curtes (192 MEUR).





LES TROBADES





Aena ha publicat també a la seva pàgina web la llista de trobades que ha mantingut amb diferents institucions, començant pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el 22 de novembre del 2019, l'AMB i l'Ajuntament del Prat el mateix any, així com els altres municipis afectats. Unes trobades que van quedar interrompudes per la pandèmia i que es van reprendre després de l'estiu del 2020 fins a les quatre reunions del Grup Tècnic de Treball, aquest juliol passat, i l'acord del 2 d'agost entre el vicepresident Puigneró i la ministra de Transports, Raquel Sánchez.





Segons fonts coneixedores de la última trobada, l'acord va ser "verbal". Els termes es van explicar públicament unes hores després en els comunicats de premsa que van enviar els dos executius.





QUÈ ES POT FER ARA?





D'altra banda, fonts d'Aena han reiterat aquest dijous que "l'única alternativa tècnicament viable" és allargar la pista curta amb dos objectius: per una banda, permetre que la infraestructura es pogués convertir en un "hub intercontinental" i al mateix temps mantenir l'ús de les pistes segregades. Això és que els avions puguin enlairar-se des de la pista del mar –i no per la llarga ja que les aeronaus passen per sobre els nuclis habitats de Gavà i Castelldefels- i que al mateix temps, segons les mateixes fonts, es redueixi l'impacte acústic, ja que els avions de la pista curta s'enlairarien abans en agafar arrencada on ara hi ha la llacuna de La Ricarda.





Actualment, en els enlairaments per la pista curta, els pilots giren de seguida cap al mar per evitar el soroll de les aeronaus sobre la població.





Es tractava, segons Aena, d'una opció consensuada entre les institucions i que es va tractar en les reunions del 2 d'agost i del 3 de setembre. Aquestes actuacions s'havien d'incloure en el DORA II que el Consell de Ministres aprovarà com a màxim el 30 de setembre i començar a desenvolupar-se a la segona meitat d'aquest període.





D'altra banda, fonts d'Aena han descartat passar a operar en pistes independents i han descartat que pugui ser una altra opció respecte la descartada aquesta setmana. "No veiem una altra alternativa per desenvolupar aquest hub que no sigui a través d'un allargament de la pista", han insistit. Des de l'ens s'ha apuntat que en futurs períodes quinquennals se seguirà buscant un consens per a un projecte "tan complex" com ampliar El Prat.