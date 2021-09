I si movem La Ricarda? El precedent de la desviació del riu Llobregat que es podria aplicar a la zona protegida

@EP





El pacte s'ha trencat. Aquest dimecres a última hora de la tarda saltava la notícia que se suspenia l'acord a què van arribar Generalitat i Estat a principis d'agost per ampliar l'aeroport del Prat. El compromís que en el seu moment va fer a enfadar al soci de Govern de Sánchez, alcaldes de pobles propers a l'aeroport i ecologistes, finalment s'ha quedat en res.





El fet que el Govern no doni suport al projecte presentat per AENA en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026 per l'afectació que suposa a La Ricarda i que Aragonès, entre d'altres, hagi confirmat la seva presència a la manifestació en contra l'ampliació, han estat els detonants per fer explotar el pacte pels aires.





La ministra de Transports, Raquel Sánchez, en la roda de premsa on va anunciar la fi de l'acord, va dir que és "impossible arribar a bon terme" amb una inversió d'aquesta envergadura "sense un suport nítid i sense fissures per part de la Generalitat". Igualment, la ministra va apuntar que "els grans projectes requereixen grans consensos" i que "s'ha perdut una oportunitat". Per tant, dimecres es donava per acabat un intent de fer més gran l'aeroport "obrint un altre meló" sobre com resoldre aquesta la problemàtica.





Però hi ha qui vol aportar solucions i no es dóna per vençut. És el cas de Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que davant la "indignació i perplexitat" que li ha causat la notícia, aquest dijous ha afirmat que "serà un agent actiu" perquè el pacte es torni a posar sobre la taula i es tiri endavant.





Però per reprendre i impulsar el projecte hi haurà d'haver unes compensacions que satisfacin a totes les parts. De moment, aquestes contraprestacions de les quals tant es parla no s'acaben de concretar. Tot i això, a principis de juliol La Vanguardia va informar que una opció en la qual treballa AENA és "protegir 280 noves hectàrees a canvi de 47 a l'espai natural de La Ricarda per l'allargament de la tercera pista al sud de l'aeroport". Amb aquest pla, la pregunta que sorgeix és: ¿es pot traslladar La Ricarda en una nova zona protegida?





A la dreta, La Ricarda, a l'esquerra, al Delta. / @ Google Maps





EL PRECEDENT DEL RIU LLOBREGAT





Abans de tota aquesta tragicomèdia en què s'ha vist embolicada La Ricarda i l'aeroport del Prat, cal dir que ja hi ha un precedent. A principis dels 2000, a causa de les inundacions que hi havia a la part baixa del riu Llobregat i per l'ampliació de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, la desembocadura del Llobregat es va moure.





Gràcies a un conveni signat el 16 d'abril de 1994 pel Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, es va dur a terme un desviament de la desembocadura del riu 2,5 quilòmetres més a sud.





En aquell moment, l'alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va declarar que estava "satisfet" amb la mesura perquè preservava "tot l'aqüífer i tota la flora i fauna de Delta". Per la seva banda, el llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, reconeixia que aquesta era "una solució intermèdia" que va costar molt d'assolir.





Marc geogràfic de l'obra de la desviació del riu Llobregat i el seu entorn. /@cideu.org







I és que per aconseguir la validació de tothom, es van oferir unes compensacions sobre tres principals àmbits: la protecció dels aqüífers, els usos de terra (ecosistemes) i la vegetació. Així, es va acabar de convèncer els que s'oposaven a la desviació.





Entre les accions pràctiques que es van proposar i van quedar registrades hi va haver: la regeneració de la pineda de Ca l'Arana, el trasplantament d'espècies vegetals d'especial interès afectades per les obres, la creació de refugis i ponedors alternatius, la captura i posterior solta de fauna existent a la zona de l'obra o la creació de la llacuna de Cal Tet, de 16 hectàrees.





ES POT FER EL MATEIX AMB LA RICARDA?





El sentit lògic ens diu que si a principis de segle es va fer un desviament del Llobregat per ampliar el Port de Barcelona, ara es pot repetir aquesta mateixa operació amb La Ricarda.





Segons indiquen des del Consorci de Delta del Llobregat, les mesures compensatòries que es van prometre a principis de l'any 2000 arran de moure la desembocadura del riu "no van ser ben aplicades i es va constatar una pèrdua de biodiversitat". En aquest sentit, la plataforma Zeroport afirma que les contraprestacions "no es van complir". Per tant, els dos grups coincideixen que no es pot fer el mateix amb La Ricarda.







Per la seva banda, Zeroport, afegeix que "tampoc es pot traslladar un ecosistema així com el que mou un moble d'un lloc a un altre", ja que perjudicaria el Delta com a "espai ecosistèmic" que és.





Els propietaris actuals de La Ricarda, que recordem que és un terreny privat, també s'oposen a la proposta. "La llacuna no es pot traslladar" afirma Marita Gomis, de la família Gomis Bertrand, que regenten la casa, en una entrevista a Crònica Global. "Pots omplir un altre pou a Collserola, però no reproduir el subsòl. I és el subsòl el que alimenta la biodiversitat. Estem parlant d'una reserva madura que data de segle XVII. No és nova com alguns diuen", apunta.





LA DATA CLAU, EL 30 DE SETEMBRE





Tant un possible pacte com les contraprestacions que s'han d'acordar si l'ampliació afecta La Ricarda, s'han d'incloure en el DORA 2022-2026 abans del 30 de setembre, que és quan es presenten totes les inversions que farà AENA de cara als cinc anys vinents.





En el cas que no consti el Prat en el document, tocarà esperar aquests cinc anys per tornar a treure el tema i debatre el hub que ens havien promès fa només un mes. Per ara, no es descarta un acord in extremis tot i que el president d'AENA, Maurici Lucena, ja ha instat aquest dijous a reprendre el projecte d'aquí a un quinquenni.