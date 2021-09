Bolaños, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez, Iceta i Castells participaran en la taula de diàleg amb Catalunya

@EP





Sis ministres participaran en la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat, segons ha avançat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.







En concentro, en representació de l'Executiu, hi seran presents el mateix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la ministra de Transports, Raquel Sánchez; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; i el ministre d'Universitats, Manuel Castells.





Així ho ha anunciat Félix Bolaños en una entrevista a El Diario.es ha assegurat que "encara no està decidit" si el president de Govern, Pedro Sánchez, assistirà a la taula de diàleg prevista per a la setmana que ve: "És una decisió que correspon a president i serà ell qui decideixi si finalment assisteix".







Segons la seva opinió, l'important no és la presència en aquesta taula, sinó "començar a posar llera a aquesta necessitat de diàleg que a Catalunya és imprescindible per solucionar la situació" que s'han "trobat".





"Jo no posaria tant l'accent en qui va o en qui no va, sinó en què intentarem, a través de la taula de diàleg. I el nostre propòsit és aconseguir que Catalunya sigui un lloc més habitable on es recuperin els afectes i on els catalans sentin que tenen projectes compartits", ha apuntat.





Per al ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, ara mateix als catalans, igual que la resta dels espanyols, "el que els preocupa és lluitar contra la pandèmia, acabar d'una vegada per totes amb la crisi sanitària, que el creixement econòmic sigui potent i sòlid, que hi hagi avenços en drets socials i en llibertats, que s'iniciïn els fons europeus i aconseguir transformar l'economia".





"Això és l'important per a Espanya i per a Catalunya. I el Govern d'Espanya vol que Catalunya sigui protagonista d'aquestes prioritats i que sigui com ho ha estat sempre un dels motors d'Espanya", ha afirmat Bolaños.









Amb la inclusió de Raquel Sánchez, el més probable és que un dels temes que estigui sobre la taula sigui l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mateixa ministra ha reconegut que no han posat una data límit a Catalunya per decidir, però assegura que abans que acabi el mes ha de passar pel Consell de Ministres el Document de Regulació Aeroportuària (DORA).







ELS PARTICIPANTS DE LA GENERALITAT





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el conseller d'empresa i treball, Roger Torrent, ja han estat confirmats per participar en la taula de diàleg. Això sí, els altres tres noms que falten encara no s'han revelat.





En el bàndol de la Generalitat hi ha tensió, ja que consideren que és necessari i imprescindible que Pedro Sánchez, el president de Govern, acudeixi a aquesta taula de diàleg. Per tant, ara mateix es coneixen tres quartes parts dels integrants.





UN ORDRE DEL DIA AMB INTERROGANTS





El gran dubte que segueix existint al voltant de la taula de diàleg és l'ordre del dia i quins temes es tractaran en ella. De moment es desconeix tota aquesta informació, però que s'anirà desvetllant al llarg dels pròxims dies.