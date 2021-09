Comença el nou curs escolar a Catalunya amb la tornada de la presencialitat

@EP





El nou curs escolar es posa en marxa durant aquest 13 de setembre. Els estudiants catalans tornaran a les aules una setmana després que la resta d'Espanya comencés el seu nou curs la setmana anterior. La novetat més gran d'aquest any respecte a l'anterior és la volta de la presencialitat a les classes. Tot es farà de manera presencial i complint amb les mesures de seguretat imposades.





LES MESURES DE SEGURETAT QUE MANTENEN





La primera mesura de seguretat és la utilització de la mascareta. Per molt que es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres entre els alumnes, la mascareta en espais tancats seguirà sent obligatòria. Per descomptat, com succeïa l'any anterior, és obligatòria per als alumnes de primària en endavant.





Seguirà sent obligatori rentar-se les mans de manera habitual amb gel hidroalcohòlic, a més que les aules hauran de romandre amb les finestres obertes. Una altra de les mesures que es mantenen és la de tenir grups estables de convivència. Evitar que els alumnes s'ajuntin amb persones que estiguin fora del seu grup per així evitar que puguin haver-hi problemes de contagis.





El que sí que es mantindrà pel que fa a serveis és la recollida matinal dels alumnes, utilitzar el menjador i el transport escolar. Això sí, les entrades als centres educatius es mantindran de manera esglaonada perquè els grups de convivència no s'ajuntin els uns amb els altres. Es manté que les persones que mostrin símptomes no entrin al recinte, tant professors com alumnes, i que totes les persones que entrin hauran de tenir una actitud responsable davant la covid.





LES NOVES MESURES PER AQUEST CURS





Les novetats respecte a l'any passat són evidents. Primer de tot, aquells alumnes que estiguin vacunats o hagin passat la malaltia no hauran de guardar quarantena en cas que una persona del seu grup bombolla s'encomani. Per tant, tota aquella persona vacunada podrà continuar de manera normal i habitual amb les classes presencials. En cas dels no vacunats, si han de confinar-se a casa i seguiran les classes en línia.





Més mesures noves. En cas dels grups de convivència i les bombolles estables no s'haurà de mantenir la distància de seguretat entre els alumnes. A més, no es prendrà la temperatura en entrar al centre educatiu i els estudiants podran estar junts al pati amb altres bombolles sempre que s'utilitzi la mascareta.





En el cas dels alumnes més petits, les famílies sí que podran acompanyar els estudiants fins a les aules. I en els de P-3 i P-4 podran comptar amb els seus pares a l'aula durant la fase d'integració. Malgrat tot això, les reunions que tenen els professors amb les famílies seran preferiblement telemàtiques, però podria fer-se de manera presencial si no se superen les 10 persones.





Les mesures accepten que es puguin fer activitats extraescolars i colònies amb els protocols que s'han establert. En el cas de les activitats esportives, es podran realitzar amb les mesures necessàries i adaptades a l'esport. Finalment, els protocols de neteja es relaxen. Es netejarà una vegada al dia i es permetrà que els alumnes comparteixin material escolar.





DEMANEN LA VACUNACIÓ DELS ALUMNES





La vacunació està fent baixar els casos més greus de covid i, per això, s'ha demanat que el màxim nombre d'alumnes es vacuni. De fet, Argimon, conseller de Salut, ja ha avisat que la incidència entre els més joves és molt alta. Així que a poc a poc estan estudiant la possibilitat de poder administrar les vacunes als més joves.





Durant les últimes setmanes les hospitalitzacions, els contagis i les morts han anat disminuint a Catalunya, però la tornada a l'escola suposarà un nou repte que posarà aprova tots els protocols. A més, la possibilitat de vacunar els joves també obriria moltes possibilitats a què el curs escolar 2021/2022 que comença avui es desenvolupi de la manera més normal possible.