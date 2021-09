Sindicats, docents i estudiants insatisfets amb la LOSU del Ministre Castells

L'avantprojecte de la futura Llei Orgànica de el Sistema Universitari (LOSU) va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat dimarts. Encara que promet canvis significatius enfocats a minimitzar la precarietat laboral, aportar més ajudes a la investigació o modificar els òrgans de govern, no acaba de convèncer ni a professors, ni a estudiants ni als sindicats.





"És una llei orgànica que no només es queda curta, sinó que és clarament insuficient als debats actuals que ha de plantejar amb valentia el sistema universitari en tots el seu àmbits: estructura, mitjans, eines, titulacions...", assenyala Gustavo Palomares, catedràtic i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UNED, a declaracioens a El HuffPost.





CCOO DENUNCIA QUE LA NOVA LOSU "NO S'HA CONSULTAT"





Per la seva banda, des de Comissions Obreres (CCOO) tampoc s'han mostrat a favor d'aquest avantprojecte de llei. "En realitat, tot això és la culminació d'un procés que no ha resolt qüestions fonamentals prèvies", destaca. "En primer lloc es va presentar un Reial Decret sobre Ensenyaments Oficials que va aconseguir el que mai abans s'havia aconseguit: unir a tots els sindicats en contra seu. Un veritable disbarat", descriu. Però no queda aquí. A la seva retirada per l'oposició i l'enrenou generats, fins i tot en el si del propi govern, es va sumar un Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) que també va haver de recular.





"Es venia reclamant des de fa més de quinze anys, és imprescindible, però el que es va desenvolupar el que pretenia en el fons era privatitzar algunes figures històriques com la dels professors/es titulars, i d'altra banda, baixar el nivell d'exigència respecte a determinades categories de professors/es permanents", exposa.





Per a ells, en la nova "LOSU", el ministre Castells s'ocupa extensament de definir un nou model de govern de la Universitat pública presidencialista i gerencial al voltant de la figura de rector/rectora en detriment de la participació democràtica i de la transparència dels òrgans de govern i de representació. Es contempla la possibilitat que l'elecció de rector es realitzi per un Comitè de 20 persones, amb un 30% dels seus membres aliè a la universitat".





A això, afegeixen que "els capítols dedicats al professorat de les universitats proposen mantenir la doble via d'accés funcionarial i laboral, encara que això està una mica ocult i depèn dels desenvolupaments autonòmics. Però els dos cossos funcionarials (CU i TU) romanen sense resoldre els problemes de les seves carreres professionals, sense reconèixer-se el dret a una carrera vertical amb promoció interna i sense donar solució a la contradicció d'un sistema retributiu, establert abans de la transferència de les universitats i el seu finançament a les comunitats autònomes, que segueix depenent exclusivament de l'Estat". Així, conclouen que "la regulació del PDI laboral empitjora notablement amb la nova LOSU".





UGT CONSIDERA QUE LA NOVA LOSU ÉS "INSUFICIENT"





Per la seva banda, UGT explica que tot i que "la llei que pretén solucionar alguns dels problemes de precarietat laboral instaurats a les universitats públiques espanyoles, és insuficient i no hi ha hagut negociació".





Així, es mostren insatisfets per diverses raons. Una d'elles, argumenta, és que: "eleva al 55% el percentatge obligatori de PDI funcionari, com havíem reivindicat. Desafortunadament, el percentatge de PDI amb contracte temporal podrà ser del 20%, millorant el percentatge actual del 40%, però que resulta incoherent amb les normes que estan regint actualment l'estabilització dels empleats públics".





ELS ESTUDIANTS OPINEN QUE AQUESTA LOSU SUPOSARÀ "UN RETROCÉS"





Per la seva banda, els estudiants tampoc estan d'acord amb aquesta nova Llei. Segons l'Heraldo, així ho va explicar la Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques (CREUP). Ella rebutja, per exemple, la nova norma d'aquesta llei que diu que els rectors seran elegits per un òrgan extern a la universitat. També que els mandats d'aquests rectors s'ampliïn fins als sis anys, ja que pensa que "perjudicaria greument la democràcia interna de les universitats".