Els Estats Units admeten una errada en l'atac amb drons a l'Afganistan que va acabar amb la vida de 10 civils

@EP





Els Estats Units ha admès que va matar per error a 10 civils a l'atac amb drons a l'Afganistan de fa algunes setmanes. Un atac terrorista va acabar amb la vida de 170 persones i els Estats Units va decidir replicar immediatament. Les primeres informacions deien que no hi havia víctimes civils, però la realitat ha canviat.





El pentàgon ja ha admès que van cometre un "tràgic error" en un dels atacs, concretament el del dia 29 d'agost. En aquest es va acabar amb la vida de 10 persones civils, entre elles 7 nens. La realitat d'aquell moment deia que l'atac havia acabat amb un potencial atac terrorista a l'aeroport de Kabul, però cap informació era certa.





"Sabem que no hi havia connexió entre el senyor Ahmadi i l'Estat Islàmic-Khorasan, que les seves activitats aquell dia van ser completament innocents i en absolut relacionades amb l'amenaça imminent que crèiem que enfrontàvem i que Ahmadi va ser una víctima tan innocent com les altres tràgicament assassinades", ha reconegut el secretari de Defensa dels EUA, Lloyd Austin.







L'atac es va produir a l'Afganistan amb drons va estar en dubte des del primer segon. Les persones que estaven treballant cobrint l'evacuació de Kabul es van desplaçar fins al lloc de l'atac i van parlar amb testimonis. De fet, tant el 'Washington Post' com el 'The New York Times' van publicar informacions que no eren ni semblants a les versions oficials.





No obstant això, no ha estat fins aquest divendres quan els Estats Units ha reconegut que van cometre un error i van acabar amb la vida de 10 civils, entre ells 7 nens. Per això, el president de la Junta de l'Estat Major de Defensa, Mark Milley, ha promès que hi haurà una total transparència total sobre aquest atac que ha acabat amb la vida de civils.