Seat i els sindicats esperant tancar la negociació dels ERTO aquest dimecres o dijous

Seat i els sindicats avancen en una nova reunió la negociació de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i esperen arribar a un acord a mitjans de setmana, dimecres o dijous. L'expedient es començarà aplicar el 27 de setembre, s'allargarà nou mesos i tindrà com a motiu causes organitzatives i productives derivades de l'escassetat global de semiconductors.





La negociació contempla la reducció de producció i la cancel·lació de torns. En concret, es podria suspendre la feina de 500 persones fins al desembre perquè s'anul·laria un torn de producció a la planta de Martorell a partir de la setmana que ve, segons fonts sindicals. L'empresa ha plantejat durant la reunió les mateixes condicions socials que l'expedient anterior Per exemple, assumint que els treballadors amb menys d'un any d'antiguitat a l'empresa i que, per tant, no tindrien dret a la prestació de desocupació quedin exclosos de l'ERTO. A més, també ofereixen la possibilitat de fer formació mantenint el 100% de la remuneració.





Encara no s'ha tancat el complement de la prestació d'atur que es cobra quan s'entra en un ERTO. En l'últim expedient, Seat va abonar el 80% del salari brut dels treballadors, un 10% més de la prestació d'atur. L'ERTO pot afectar la totalitat de la plantilla productiva de Seat, és a dir, unes 11.000 persones.





A causa de la pandèmia, els principals fabricants de semiconductors asiàtics van reassignar la seva producció a sectors com l'electrònica de consum, en detriment de la indústria de l'automoció. A més, els tancaments de la indústria productora de xips a causa de brots de covid-19 han accentuat els problemes en el subministrament d'aquests components.





La manca de microxips ha obligat a aturar la producció de la gran majoria de fàbriques automobilístiques en algun moment del 2021, inclosa la planta de Seat a Martorell que ha tancat a l'estiu. L'empresa del grup Volkswagen va mantenir el volum de producció previst en la primera part de l'any gràcies a les mesures de flexibilitat, però en les últimes setmanes la companyia s'ha vist obligada a cancellar torns i a interrompre la producció.