Tot el que has de saber per moure't en transport públic durant la Mercè: horaris, línies i serveis

@EP





L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ampliarà els seus serveis de transport públic durant les festes de la Mercè de Barcelona, que tindran lloc des d'aquest dijous i fins el diumenge 26 de setembre.







Els operadors Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Tram, Rodalies de Catalunya i Nitbus adaptar l'oferta a l'increment de demanda previst durant les festes, ha explicat en un comunicat aquest dilluns la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona.





El servei d'autobusos reforçarà la línia 150 (Pl.Espanya - Castell de Montjuïc) amb vehicles addicionals els dies 25 i 26 de 10 a 20 hores i s'habilitarà un servei especial entre l'estadi i la plaça d'Espanya que funcionarà els dies 23, 24 i 25 de 21.00 a 1.30 hores i el dia 26 de 21.00 a 23.00 hores.





SERVEIS ININTERROMPUTS AL METRO, TRAM I FGC



El Metro funcionarà sense interrupció les nits de dijous 23, divendres 24 i dissabte 25, de manera que els trens circularan des de les 5 de la matinada de dijous fins a les 12 de la nit de diumenge 26; a més, es preveu reforçar les freqüències a partir de les 22 hores, sobretot a la línia 4.

El Tram també realitzarà servei ininterromput a les línies T2, T3, T4 i T5 des de les 5h de la matinada de dijous fins a les 12h de la nit de diumenge.





A més, entre les 2 hores i les 5 hores de la matinada la freqüència de la línia T4 serà de 20 minuts, la de la línia T5 de 30 minuts al Trambesòs i al Trambaix de 15 minuts en el tronc comú; les línies T1 i T6 realitzaran el servei en el seu horari habitual.





FGC reforçarà les seves línies urbanes (L6, L7, L8, L12) amb servei ininterromput les nits de dijous, divendres i dissabte 25, amb un interval de pas d'un tren cada 20 minuts.





Per la seva banda, Rodalies oferirà servei de dia festiu el divendres a totes les línies de rodalies de Barcelona, mentre que les línies regionals seguiran fent el mateix servei que en un dia laborable.





El Nitbus, el bus nocturn metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que dóna servei a Barcelona i altres 17 municipis de la metròpoli, incrementarà el nombre de vehicles per atendre aquells punts i franges horàries de la nit on hi pugui haver aglomeracions o necessitats específiques de transport.





RECOMANACIÓ



D'altra banda, TMB ha recomanat en un comunicat aquest dilluns que per als concerts que tindran lloc els dies 23, 24 i 25 al Fòrum s'utilitzi la línia 4 de Metro i l'estació del Maresme / Fòrum, així com les línies regulars de bus de TMB H16, V31, V33, 7 i 136.

També ha explicat que reforçarà l'atenció al públic, la neteja i la seguretat a les estacions amb més afluència entre el 23 i el 26 de setembre.





Així mateix, ha informat que el telefèric de Montjuïc i el Barcelona Bus Turístic oferiran una promoció del 30% de descompte en les compres realitzades del 21 al 26 de setembre, utilitzant el codi MERCE i que el bitllet serà vàlid durant tres mesos des de la data de compra.