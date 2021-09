Descobreix què causa la mort per Covid-19 en homes i dones

Un grup de professionals de la Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública de l'Hospital Universitari Reina Sofia ha dirigit un estudi que va analitzar els principals factors que prediuen la mortalitat en els malalts de Covid-19. Per a la investigació van analitzar els casos de al voltant d'un miler de persones que van ser ingressades amb símptomes greus de la malaltia durant la primera onada de la pandèmia, concretament entre l'1 de març i el 15 d'abril de 2020.





@EP





Des de l'inici, quan es preguntava quin era el perfil dels ingressats, es va dir que majoritàriament eren homes. Ara, gràcies a aquest estudi s'ha conclòs que malgrat que les dones "van estar més exposades al virus" durant els primers mesos "i no es pot descartar que hagin patit altres efectes en salut a llarg termini", els més afectats han estat ells.





Això és així, diu el coordinaror de l'estudi Nicolás Fernández, perquè "els homes estan més predisposats a infectar-se de coronavirus, fumen amb més freqüència i la seva resposta immunitària és pitjor".





¿COM VAN EVOLUCIONAR ELS HOMES I LES DONES?





Com assenyalàvem a l'inici de l'article, van ser gairebé un miler els casos analitzats. Els pacients en qüestió estaven ingressats en quatre hospitals andalusos liderats pel Reina Sofia, San Cecilio de Granada, Complex Hospitalari de Jaén i Puerto Real a Cadis.





De tots ells, van morir el 18% de persones: 101 homes i 70 dones. La diferència entre un sexe i un altre va començar a veure's passat un mes des de l'ingrés. En els primers set dies des de l'arribada dels pacients a l'hospital, l'índex de supervivència al virus era el mateix en homes que en dones. No obstant això, a mesura que passaven les setmanes, les dones es recuperaven amb més facilitat que els homes i la seva supervivència va ser un 10% més gran.





QUINES SÓN LES CAUSES DE MORTALITAT?





Encara que a la fi totes les morts siguin pel virus, ja que la causa és el Covid, en la majoria dels casos aquest no va fer més que agreujar les seves patologies prèvies. Així ho asseguren els autors d'aquest estudi que recentment s'ha publicat a la prestigiosa revists International Journal of Environmental Research and Public Health.





L'edat avançada és factor de risc en ambdós sexes, però després la mortalitat depenia d'altres factors. Per exemple, en els homes com a causa de mort es trobava el càncer i les malalties autoimmunes. En canvi, al parlar de dones les causes són diferents: influïen més les malalties respiratòries i les cardiovasculars.