Elena compareixerà al Parlament per l'augment de cultius de cànnabis

La Comissió d'Interior de Parlament ha aprovat per unanimitat que el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, comparegui a la Cambra per explicar i l increment de fets delictius relacionats amb el cultiu de cànnabis.





El diputat de PSC-Units Ramon Espadaler ha presentat la proposta en comissió aquest dimecres i ha explicat que aquests fets delictius afecten la totalitat de país.

"No hi ha dia que a la premsa no vegem alguna notícia relacionada amb actuacions policials al voltant del cànnabis", ha afegit.









Ha manifestat que des del seu partit volen que Elena informe sobre aquest tema perquè veuen com els Mossos d'Esquadra treballen contra aquesta tipologia delictiva i com treballen conjuntament amb altres policies.





Espadaler ha assegurat que creuen que els delictes de cultiu de cànnabis "s'han de situar en l'agenda política" perquè afecten la seguretat de les persones.