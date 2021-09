Seat i sindicats arriben a un acord d'ERTO que afectarà un màxim 1.276 treballadors per dia

@EP





La direcció de Seat i els representants sindicals han arribat a un acord sobre l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) plantejat per la companyia, el qual durarà del 27 de setembre al 30 de juny de 2022, i tindrà una afectació diària màxima entre 482 i 1.276 treballadors en les seves plantes a Catalunya.





Fonts de l'automobilística consultades per Europa Press han explicat que la mesura busca flexibilitzar la producció a causa de l'escassetat en el subministrament global de semiconductors que afecta tota la indústria de l'automòbil.





L'afectació diària màxima a la planta principal, a Martorell (Barcelona), serà d'entre 322 i 1.076 persones, i aquesta reducció temporal es cobrirà en primer lloc amb voluntaris.





PLA SOCIAL



Les dues parts han pactat un pla social pel qual la companyia millorarà la prestació per desocupació dels afectats per l'ERTO i oferirà la possibilitat de fer formació, per exemple en vehicle elèctric, mantenint el 100% de la remuneració.





També han acordat que els majors de 55 anys i els empleats que no hagin generat dret a la prestació de desocupades o quedaran exclosos de l'ERTO.





A la línia 1 de la planta de Martorell, la companyia reduirà mig torn de producció, de 2,5 a 2 torns diaris, a la línia 2 dependrà de la disponibilitat de semiconductors i la producció serà a 3 torns o 2,5 o bé 2, mentre que a la línia 3 operarà amb normalitat, a un torn de producció.





La demanda dels models Seat i Cupra es troba actualment en nivells preCovid, de manera que l'ERTO acordat "permetrà fabricar el màxim nombre possible de vehicles" segons la disponibilitat de semiconductors, per donar resposta a l'alta demanda.





SEGON l'ERTO



A mitjans de gener, Seat i els sindicats UGT i CCOO acordar l'aplicació d'un ERTO d'un màxim de 550 treballadors per dia -400 a la planta de Martorell (Barcelona) i 150 a la de la Zona Franca (Barcelona) - des del 18 de gener fins al 30 de juny, per la falta de subministrament de semiconductors.





L'abril d'aquest mateix any, ambdues parts de l'empresa van pactar escurçar l'ERTO de les plantes de Martorell i la Zona Franca de Barcelona causat per les restriccions en els subministraments de semiconductors, així com 20 dies de tancament a les plantes de Martorell i Zona Franca i de 30 dies a Seat Components.





Aquesta vegada, la mesura arriba després que l'automobilística hagués de tancar la planta de Martorell tres dies -el dilluns 6, dimarts 7 i el divendres 10 de setembre- causa de l'escassetat de subministrament global de semiconductors.





Generalment, Seat per la seva producció quatre setmanes d'agost, però els problemes d'oferta per la crisi de semiconductors va provocar que s'aprovés que la línia 2 -que fabrica els models León i Formentor habilités dos torns diaris aquest mes, mentre que la línia 1 també va treballar de forma excepcional una setmana a finals d'agost.





L'empresa ja va haver de frenar la seva activitat a Martorell a causa de l'escassetat de semiconductors els dies 25, 28 i 29 de juny, i 19 i 20 de juliol.