El Banc Sabadell proposa el seu ERO amb prejubilacions a partir dels 56 anys i baixes voluntàries

El Banc Sabadell ha presentat a la representació laboral les condicions econòmiques de sortida que ofereix per a cada un dels col·lectius afectats per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que negocia l'entitat per 1.936 empleats.





Segons han informat fonts sindicals a terme de la segona reunió formal de la comissió negociadora, l'entitat ha ofert prejubilacions per als empleats d'entre 56 i 62 anys que compleixin, almenys, 15 anys d'antiguitat.





Als treballadors de 56 i 57 anys, el banc els ofereix prejubilar amb el 50% del salari anual des de la data d'extinció i un conveni especial amb la Seguretat Social fins als 62 anys, amb un límit de 270.000 euros, descomptant dos anys d'atur i el subsidi d'atur en cas de correspondre.





Per a aquells d'entre 58 i 63 anys, proposa sortir de l'entitat amb el 55% del salari anual fins als 63 anys i conveni amb la Seguretat Social fins a aquest Moment o, amb un límit de 270.000 euros, descomptant dos anys d'atur i el subsidi d'atur en cas de correspondre.





Per la seva banda, els treballadors de menys de 50 anys d'edat o que no compleixin amb l'antiguitat de 15 anys, tindran l'opció de deixar l'entitat amb una indemnització de 27 dies per any treballat, fins a un màxim de 18 mensualitats.





Com ja es va comunicar en la reunió anterior, no podran adherir-se a l'ERO els majors de 63 anys ni els empleats d'entre 50 i 55 anys.









ELS MÉS AFECTATS, ELS DE LES OFICINES I 'SERVICING'





Durant la reunió, el banc també ha detallat que els 1.936 llocs de treball que vol suprimir corresponen fonamentalment a la xarxa d'oficines i 'servicing', amb 1.152 llocs administratius i 487 gestors. Així mateix, Sabadell preveu amortitzar 35 llocs de treball en direccions territorials i 262 en serveis corporatius.





El banc ha insistit durant la reunió a la necessitat de seguir sent competitiu i garantir la seva sostenibilitat, el que requereix una reducció del desequilibri funcional i geogràfic en el perímetre identificat.





Així mateix, ha traslladat als sindicats la seva voluntat que les sortides es basin en la voluntarietat i ha assegurat que seguirà esforçant-se per arribar al millor acord per als treballadors i per a l'entitat, a més de plantejar un pla social que garanteixi l'acompanyament i la recol·locació del 100% de les sortides per sobre dels estàndards de mercat.





Per la seva banda, els sindicats consideren insuficients les condicions econòmiques de sortida que s'han plantejat aquest dimecres i han rebutjat que no hi hagi causes econòmiques, productives i organitzatives que exigeixin l'ajust de plantilla plantejat, de manera que han mantingut la convocatòria de diferents concentracions i jornades de protesta per l'ERO.