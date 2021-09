3.500 milions més en els Pressupostos i acabar amb la prefectura de Via Laietana: les propostes d'Aragonès per la seva legislatura

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que els Pressupostos de la Generalitat del 2022 comptaran amb un increment de més de 3.500 milions d'euros respecte als últims comptes aprovats el 2020.





Ho ha dit en el seu discurs en el Debat de Política General al Parlament, a què Aragonès ha arribat acompanyat de tots els consellers del Govern i després d'haver-se reunit al costat del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, amb els diputats d'ERC i Junts.





El cap de l'Executiu català ha explicat que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ja està treballant en l'elaboració dels comptes i que inclourà els recursos previstos per al 2022 provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT.





Ha assegurat que faran un "esforç pressupostari" en àmbits com l a educació, la protecció social -amb el pla pilot de la Renda Bàsica de Ciutadania i un increment de 140 milions per la Renda Garantida-, la cultura i la salut, el pressupost volen augmentar en 5.000 milions en cinc anys, i dedicar el 25% del total dels seus recursos a l'atenció primària.









Ha assegurat que per al pròxim curs serà gratuït el segon any de guarderia -conegut com a P2- i s'inclourà en els pressupostos, i ha argumentat que "serà la primera fase del procés de gratuïtat en l'accés a la llar d'infants que ha de permetre avançar cap a l'equitat en l'accés a l'educació i fer un salt endavant en la igualtat d'oportunitats ", com va prometre en la campanya electoral i en el discurs d'investidura.





Seguiran enfortint el model d'escola catalana i d'immersió lingüística i impulsaran un Pacte Nacional per la Llengua, ha subratllat Aragonès, que ha dit que "Catalunya pateix des de fa anys els efectes d'un dèficit fiscal i d'inversions endèmic" que vol corregir, i ha avisat que el seu Govern combatrà la corrupció.





ENERGIES RENOVABLES



Ha avançat que durant el mes d'octubre el Govern aprovarà un nou decret llei sobre energies renovables que es vol que serveixi per avançar en "una transició justa, consensuada territorialment, ambiciosa i amb participació social i pública", per al que assegura que també crearan 1 energètica pública, i ha advocat per promoure una transformació del model productiu.





Ha repassat davant el ple mesures que preveu impulsar el seu Executiu per garantir l'accés a l'habitatge, com "la recuperació del 100% dels 3.000 habitatges que la Sareb té a Catalunya i dels que són propietat de les entitats financeres", i també la seva aposta per avançar cap a un salari mínim de referència català, al menys del 60% del mig a Catalunya.





PREFECTURA DE VIA LAIETANA



Aragonès també ha apostat per transformar el model de seguretat pública i perquè l'Administració de Justícia sigui més àgil i es pugui prestar en català, i ha defensat que el Govern mantindrà la seva acció exterior: "La tasca de promoció internacional del nostre país no la farà ningú per nosaltres. l'Estat espanyol ho demostra constantment, quan impedeix per exemple que el català "sigui llengua oficial de la UE.









El Govern també ha d'elaborar l'avantprojecte d'una llei integral de memòria democràtica i treballarà per convertir la Direcció Superior de la Policia de la Via Laietana de Barcelona en un "centre d'interpretació de la memòria i de denúncia del franquisme".





"Durant molts anys, l'edifici de Via Laietana es va convertir en un espai en què la duresa de la dictadura franquista es va manifestar amb més cruesa, on es torturava i es reprimia la dissidència política, i no pot caure en l'oblit", ha dit sobre la comissaria, després que la defensés el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz.





Ha demanat que mai més es produeixin les tortures que van ocórrer a la comissaria, segons Aragonès: "Avui no és símbol democràtic, i si algú la considera un símbol democràtic, demostra quina és la definició de democràcia que té, que està extremadament lluny de la nostra ", ha dit entre aplaudiments de diputats.





"EQUITAT MENSTRUAL"



Aragonès ha defensat que la transformació feminista és un imperatiu democràtic, per al que elaboraran un avantprojecte de llei que modifiqui la 17/2015 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i per al que també desplegaran una "estratègia d'equitat menstrual", i ha criticat que el Govern espanyol apliqui l'IVA general i no el superreduït als productes d'higiene menstrual.





Ha assegurat que l'accés a aquests productes suposa uns 100 euros a l'any i que una de cada quatre dones hagi de triar entre aquests o altres productes de primera necessitat, el que fa que algunes nenes es vegin obligades a faltar a l'escola per aquest motiu, segons Aragonès, que ha anunciat que distribuiran gratuïtament productes sostenibles en centres educatius i als col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat, com copes menstruals.





També han dissenyat una línia de contractació de dones víctimes de violència masclista o en situació de discriminació, dotada amb 21 milions d'euros; promouran un pla d'impuls a l'esport femení, i asseguraran el desplegament de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, ha destacat el president.