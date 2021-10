La manifestació del 23 d'octubre exigeix que es protegeixi a totes les dones

@EP





El dia 23 d'octubre se celebra a Madrid una manifestació a favor dels drets de la dona. Una manifestació on la dona serà l'única i gran protagonista del dia. Arribades des de qualsevol país d'Europa i recorrent els carrers de la capital. Des de la font de Neptú fins a la Plaça de Sol. Una manifestació que estarà sota el lema 'La Força de les dones és el futur de totes' per poder reivindicar els drets de la dona.





A la manifestació es reuniran dones de tot Espanya, però també hi ha convocades a dones d'altres països d'Europa. Per això, Catalunyapress ha tingut l'oportunitat de parlar amb la portaveu del moviment, Yessica Caneo, per parlar sobre els drets i l'actualitat de la dona.





Uns drets que estan recollits en l'article número 2 de la Declaració Universal dels drets humana i que estableix que "tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició".







EL QUE RECLAMA EL MANIFEST





El manifest que han elaborat està basat en la declaració de Sèneca-Falls de 1948 i que va ser l'inici del moviment sufragista als Estats Units. Han escollit aquesta forma de text perquè consideren que és "molt directe i contundent", com reconeix la portaveu del moviment feminista.





En aquest sentit, des del moviment han volgut remarcar que s'ha de valorar que els drets humans també són drets de les dones. Per això, el manifest recull 15 punts que són claus en l'acompliment de les dones. Alguns d'ells són els següents:





En primer lloc, exigeixen que es protegeixi a totes les dones de la violència masclista que estan patint. Un segon punt relatiu a l'explotació sexual, exigint que es faci la llei que s'encarregui d'eliminar la prostitució. A més, molt lligat a això hi ha la reclamació d'eliminar els ventres de lloguer.





El manifest continua demanant que s'acabi la desigualtat en salut de les dones, amb la violència mèdica i obstètrica, i amb la legislació laboral discriminatòria que afecta actualment la salut de les dones treballadores. Finalment, exigeixen que no s'esborrin a les dones perquè just amb això les esborren com a ciutadanes.





PER I PER A LES DONES





"La manifestació serà majoritàriament de dones, però hi haurà un bloc mixt perquè els homes puguin mostrar el seu suport al moviment", ha explicat la portaveu. Moltes de les persones que acudiran han patit maltractament, han estat víctima de violacions o pateix, de manera diària, problemes per ser dona.







És per això que la manifestació serà per i per a les dones. Han volgut dissenyar un espai en el qual la dona que arribi se senti segura i còmoda amb l'entorn sense tenir cap altra preocupació.





Un altre dels punts que estan posant en perill els drets de les dones com a éssers humans és la precarietat laboral que existeix. Segons Yessica Caneo, "és una precarietat laboral feminitzada, és a dir, que tots els treballs precaris els ocupen les dones".





LLUNY DE POSICIONS POLÍTIQUES







En el moviment hi ha moltes coses clares. El manifest és un bon reflex d'això, però la realitat és que no només aquí són clares i directes. "Som totes activistes i apartidàries", reconeix Yessica. Des del moviment estan cansades de què s'utilitzi el nom del feminisme per fer propaganda política i que, un cop elegits, els polítics deixin de banda a les dones.





Per això, tenen molt clar que "no votaran a cap partit polític que utilitzi el feminisme" perquè després això quedi en paper mullat. En aquest sentit, reconeixen que el Ministeri d'Igualtat ha estat absent durant molt de temps i que no els ha proporcionat l'ajuda necessària quan l'han necessitat. "No hem sentit mai el suport de les dones polítiques. S'omplen la boca de paraules, per no fan res per ajudar-nos", ha remarcat Yessica.





És justament per aquestes situacions per les quals el moviment feminista es llança als carrers per manifestar-se pels drets de les dones. Perquè elles donen les eines necessàries perquè tothom vegi el que està succeint i es pugui resoldre aquesta lluita. Una lluita llarga on cada pas que es dona és una petita victòria.