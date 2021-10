@EP





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja està a Itàlia per declarar en el judici que pot deixar-lo en llibertat o portar-ho de tornada a Espanya. El tribunal sard, on declararà, és el que estudia la petició d'extradició enviada pel magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem.





Carles Puigdemont va ser detingut a Sardenya per les autoritats italianes per l'ordre de recerca i captura del Tribunal Suprem. Puigdemont anava a acudir a l'assemblea d'alcaldes i regidors independentistes de Sardenya costat de la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, i la presidenta de Parlament, Laura Borràs. En l'acte s'anaven a reunir amb representants dels partits sards per agrair el seu suport al dret d'autodeterminació de Catalunya.





PUIGDEMONT DEMANA RECUPERAR LA SEVA IMMUNITAT





La defensa de l'expresident de la Generalitat va enviar a última hora de divendres passat una nova demanda de mesures cautelars a Tribunal General de la Unió Europea per recuperar la seva immunitat com a eurodiputat. La idea principal amb aquest enviament era frenar el judici obert per la Justícia Italiana.





En el seu moment, el Tribunal amb seu a Luxemburg ja va avalar la decisió de Parlament Europeu de retirar la immunitat de Puigdemont perquè consideraven que no hi havia perill de detenció. Això no obstant, van deixar la porta oberta a examinar noves mesures provisionals si l'expresident fos arrestat per les autoritats d'un Estat membre.





El grup de defensa Puigdemont ha deixat clar que aquesta decisió que no existia risc de detenció no era per res del cert. La detenció de l'expresident català a Sardenya i la comunicació de Llarena han posat de manifest que l'euroordre ha estat sempre activa i que mai s'ha suspès.





L'ADVOCAT ASSEGURA QUE L'EUROORDRE NO S'HA D'EXECUTAR





L'advocat italià de l'expresident, Agostinangelo Marras, ha afirmat que actualment "hi ha tots els elements" perquè l'euroordre no s'executi i que, des del punt de vista processal, seria una decisió sense fonament, ha dit textualment en una entrevista a TV3.







Ho ha dit amb relació a la petició d'extradició enviada pel magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, a tribunal sard després de la detenció i posada en llibertat de l'expresident català a Sardenya (Itàlia).







EL JUTGE LLARENA SEGUEIX MOLT PRESENT







El jutge Llarena va arribar a la Sala penal al Tribunal Suprem el gener de 2016. És l'octubre de 2017 quan el nom de Pablo Llarena comença a cobrar més força. La Sala d'Admissions de l'Alt Tribunal havia admès a tramitació la querella posada per sedició, rebel·lió i malversació de cabals públics que es va presentar contra els excàrrecs de la Mesa del Parlament, començant per la seva expresidenta Carme Forcadell. És el moment quan Pablo Llarena entra en acció a l'ésser l'instructor de la causa especial contra els líders independentistes.





Durant aquest procés, el jutge Llarena va prendre decisions molt importants, però que anaven d'acord amb les lleis que havia de seguir. Anava a investigar en un únic procediment a totes les persones que hi havien d''El procés'. En aquest procés van entrar noms com Oriol Junqueras, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart entre molts altres.





En total, Llarena va haver d'investigar a 28 persones, totes elles membres de l'exgovern de Carles Puigdemont. Dins d'aquesta investigació mai va donar la llibertat provisional als líders independentistes, es va mostrar ferm en la seva postura i això va provocar que la tensió entre el jutge i els acusats augmentés molt.





DIVERSOS INTENTS D'EXTRADICIÓ





El jutge Llarena ha seguit amb la seva obligació de fer complir la llei i no ha parat d'intentar que s'extradeixi Puigdemont per rebre un judici a Espanya pels delictes dels quals se l'acusa. Després de la detenció a Alemanya les tensions van tornar a ser molt forts i després de la resolució Llarena va passar a un segon pla.





No obstant això, el magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, ha remès un escrit al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) en el qual assenyala que l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està vigent i que no ha estat suspesa pel plantejament de la qüestió prejudicial. Demana, per tant, que extradeixin a l'expresident a Espanya.





Així que Puigdemont haurà de declarar aquest dilluns al tribunal sard de Sardenya, ciutat on va ser detingut fa una setmana per saber si queda en llibertat o ha de ser extradit a Espanya per ser jutjat per tots els delictes dels quals se l'acusa.