El Parlament parlarà de Rodalies, els Mossos i la cinquena onada en el primer ple ordinari, aquest dimarts

El Parlament celebrarà aquest dimarts el primer ple ordinari d'aquest període de sessions, que començarà a les 15 hores amb l'elecció de la substituta d'Eva Granados (PSC), que va renunciar al seu càrrec de vicepresidenta segona de la Mesa de la Cambra després de ser elegida senadora autonòmica la setmana passada per ser portaveu del PSOE al Senat, i la diputada socialista Assumpta Escarp es perfila com la principal opció per ser elegida.







L'elecció es realitzarà mitjançant paperetes i urna, amb el vot delegat dels diputats que no estiguin a l'hemicicle a causa de les restriccions sanitàries, i el diputat que obtingui més vots serà elegit per al càrrec i ocuparà el seu lloc a la Mesa. Després d'aquesta votació, el dimarts a la tarda, els grups faran part de les interpel·lacions als consellers, i la resta s'han de substanciar dimecres a la tarda.





Abans, dimecres a les 9.00 el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el Govern se sotmetran a la primera sessió de control després del període estival, que arriba després del Debat de Política General de la setmana passada, que va visibilitzar les divisions en l'independentisme.





Posteriorment, Aragonès compareixerà sobre la situació de la cinquena onada de coronavirus, en un moment en què l'Executiu català estudia aplicar el Passaport covid i la reobertura de l'oci nocturn.





A més, el dimecres a la tarda es farà el debat i votació per validar el Decret llei pel qual s'adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.





INTERPEL·LACIONS I PREGUNTES



Les interpel·lacions d'aquest ple versaran sobre l'exercici de la competència de la seguretat pública (Cs); la seguretat ciutadana (PP); la seguretat (Vox); la situació de la gent jove (comuns), i "i l'arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i la criminalitat associada" (PSC).





Els grups també interpel·laran al Govern sobre la situació de l'Afganistan i el seu paper en l'acollida de refugiats (ERC); l'escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (CUP); el curs escolar 2021-22 (ERC), i la fiscalitat a Catalunya (Junts).





A més, els consellers hauran de respondre a preguntes sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2022, la mobilitat i les mesures per reactivar l'oci nocturn (PSC); els efectes de l'increment del preu de la llum, la situació dels Mossos d'Esquadra i la producció agrària sostenible (ERC).





També hi haurà preguntes sobre Rodalies, la ciència oberta i la contribució de la Conselleria d'Acció Exterior als municipis (Junts); les polítiques redistributives (CUP); el projecte Barcelona World (comuns); l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat (Cs), i la política lingüística a les universitats catalanes (PP).





PRESSUPOSTOS DEL PARLAMENT I FONS DE RISCOS



L'hemicicle també debatrà i votarà el projecte de pressupostos de Parlament de 2022, que és de 65,5 milions d'euros, i dels comptes presentats pels ens estatutaris: Síndic de Greuges (7.060.000); la Sindicatura de Comptes (12,9 milions), i el Consell de Garanties Estatutàries (3,4 milions); un cop aprovats, el Govern ja els podrà incloure en el seu projecte de Pressupostos de la Generalitat.





La cambra catalana celebrarà dijous el debat a la totalitat el Projecte de llei de creació del fons complementari de Riscos, que va impulsar el Govern per cobrir les fiances que demanava el Tribunal de Comptes a desenes de càrrecs i ex càrrecs de l'Executiu català per l'acció exterior; i votarà l'esmena a la totalitat amb el text alternatiu presentat per Cs.





Dijous al matí, el ple triarà també a quatre membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (Icip), i debatrà i votarà 9 mocions sobre el curs escolar 2021-22, prioritats en agricultura (PSC); agenda rural, iniciatives per regular el sector audiovisual (ERC); infraestructures aeroportuàries (PP); pla nacional de llengües (Cs); polítiques lingüístiques (CUP); polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables (comuns), i beques i ajuts universitaris (Junts).