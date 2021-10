Els hotels a Barcelona segueixen patint la crisi de la covid; ingressen un 63% menys que el 2019

@EP





El sector del turisme ha estat un dels més afectats per la crisi sanitària del coronavirus. Tant l'urbà com el costaner han patit, però la realitat és que el costaner ha pogut sobreviure gràcies al turisme nacional. El desplaçament de persones d'Espanya a altres zones del territori espanyol han fet que el sector agafi una mica d'aire.





L'Institut Nacional d'Estadística (INE) indica que l'activitat hotelera a Barcelona ha baixat un 62,6% respecte al mateix període de l'any 2019. Unes dades que es mesuren amb l'últim any previ a la pandèmia.





Barcelona lidera el rànquing de ciutats més afectades, seguida per Madrid, on la facturació ha caigut un 56,6%. Per darrere, Sevilla amb un 40% menys, Granada amb un 35,5%, i Bilbao on va caure un 30%. Els efectes de la crisi sanitària ha afectat tot Espanya, però aquestes han estat les més afectades segons les dades.





MENYS FACTURACIÓ, PERÒ MENYS PLACES DISPONIBLES





La menor facturació també ha estat en part al fet que els hotels han ofert menys places disponibles. En zones de Barcelona s'han registrat un 19,3% menys de places que durant els mesos de juliol i agost de 2019.



Malgrat no ser les ciutats on més han caigut la facturació, Granada ha baixat les places un 29,2% Sevilla un 20,1% o Madrid un 18,5% menys. Unes dades que també reflecteixen les baixades tan grans que ha patit el sector hoteler durant l'estiu de 2021.





219 ESTABLIMENTS OBERTS A BARCELONA





A més, les dades també aporten llum sobre la baixada de la facturació. A Barcelona tan sols han estat oberts durant l'estiu 219 establiments dels 438 deL total. És a dir, que segons les dades deL Gremi d'Hotelers, la meitat d'aquests estaven tancats i el percentatge d'hotels tancats s'incrementa fins al 35%. En canvi, a Madrid només el 15% dels hotels estaven tancats durant els mesos de juliol i agost, segons les dades facilitades per l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid.





Tot i aquestes dades, els hotelers de la ciutat de Barcelona encara esperen que d'aquí a finals de 2021 es puguin reobrir pràcticament la totalitat dels hotels. Concretament, esperen que un 85% i que el 2022 es visqui un repunt. Una relaxació de les restriccions per als viatges internacionals podria ser un bon moment perquè els hotels puguin recuperar la seva facturació.





ELS FONS D'INVERSIÓ VOLEN INVERTIR EN HOTELS





Els inversors tenen clar que els hotels són una bona oportunitat per fer créixer els seus ingressos. La pandèmia està mantenint als hotels per sota de les seves possibilitats i és llavors quan els inversors entren en joc. Comprar ara un hotel està més barat que fer-ho en plena expansió de facturació.





Per això, molts actius hotelers han sortit a la venda. Abans de la pandèmia, quan tot funcionava amb normalitat, aquests actius no estaven disponibles, però ara ha canviat la situació dràsticament. Ara els preus d'aquests actius són entre un 10% i un 20% més barats que abans de la crisi sanitària.