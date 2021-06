Els hotels de Barcelona "cabrejats" pel recàrrec municipal als seus clients

L'1 de juny l'Ajuntament de Barcelona ha començat a aplicar una taxa turística - recàrrec municipal de Barcelona a les pernoctacions- als pocs hotels que han oberts a la ciutat catalana després de l'aturada per pandèmia. I aquests han posat el crit al cel.











Ni el fet que més de la meitat dels establiments turístics de Barcelona estiguin tancats ha estat motiu suficient per no cobrar aquesta taxa municipal, creada per compensar els efectes nocius del turisme, segons el govern de Colau, i que ha provocat la indignació de els hotelers quan acaben d'iniciar el que es preveu una lenta recuperació pel Covid-19. I sembla ser que el Tribunal Suprem no ho considera il·legal sinó adequat, segons una recent sentència, coneguda també aquest mes de juny als pocs dies de començar una "incerta temporada estival" a la ciutat de Barcelona i el món sencer.







Els empresaris turístics lamenten la "falta d'empatia" de l'Ajuntament de Barcelona amb el sector i denuncien que des de l'u de juny ha entrat en vigor el recàrrec de la taxa turística que va ser aprovat en la tardor de 2019 malgrat que s'havia pactat ajornar- fins a la recuperació de l'activitat turística cosa que neguen al consistori barceloní.





El gravamen que paga el visitant per cada nit que passa en un hotel o un apartament turístic es va aprovar el 2012. La recapta la Generalitat i actualment, en el cas de Barcelona, la meitat de l'ingressat el gestiona el consistori després que en els primers anys fos un 30%. A més cabre recordar que la part de la Generalitat de l'impost no entrarà en vigor fins a l'octubre d'aquest 2021, perquè el sector agafi aire.





Fins la tardor de 2019, la taxa oscil·lava entre els 0,65 i 2,25 euros per nit, segons la categoria dels hotels. Però ara aquest recàrrec suposarà 0,75 euros per a tothom sense excepció. "Hi havia el compromís d'ajornar-de nou fins a la tardor però no ho han complert", es lamenta davant els mitjans el director del gremi, Manel Casals.





El recàrrec municipal de Barcelona sobre les estades en establiments turístics, va entrar en vigor l'1 de juny d'aquest 2021. L'ordenança preveu que el 2021 tingui una quota de 0,75 € per persona i nit; 1 € el 2022 i 2023 i, finalment, 1,25 € en 2024.



Segons han explicat a Catalunyapress fonts de l'Ajuntament mentre el impost de la Generalitat que es cobrarà a partir d'octubre contempla una tarifació per categories , l'impost municipal barceloní, que ja s'aplica i cobra a tothom, espais hotelers grans i petits, és la mateixa quantitat.





De fet en el ple del mes de maig de 2021 el regidor de turisme, Xavier Marcé, va explicar la situació de el sector i el per què del recàrrec i la seva aplicació.









EL TC HA DECLARAT CONSTITUCIONAL LA TAXA TURÍSTICA I EL RECÀRREC DE BARCELONA





El Tribunal Constitucional (TC) va fer públic fa uns dies, el 9 de juny, una sentència en la qual avala l'impost de la Generalitat de Catalunya que fixa una taxa turística als visitants que arribin en creuer a la comunitat i que es va aprovar en ple estat d'alarma. Des de llavors tot just han arribat creueristes a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia, de manera que la recaptació ha estat gairebé nul·la.





La sentència del Constitucional descarta el recurs de PP contra l'article 5 de la llei que va aprovar a l'abril de l'any 2020 al Parlament per crear un impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que establia una tarifa diària a pagar per qualsevol estada turística a Catalunya , la quantitat variava en funció del tipus d'allotjament, la durada i la població.





El Constitucional afirma que no existeix en la llei catalana "discriminació" entre visitants a Catalunya sense pernoctació en funció de el mitjà de transport pel que s'arribi a una ciutat d'aquesta comunitat, "perquè aquest impost, no sotmet a gravamen les visites turístiques a ciutats catalanes, sinó les estades en establiments turístics situats a Catalunya ".





En el cas de Barcelona, segons va exposar en el procés l'advocada de la Generalitat, "el recàrrec pretén compensar els efectes de superior densitat turística" i "que es produeix a la ciutat de Barcelona durant tot l'any no és equiparable a cap altre municipi ".





D'aquesta manera l'aplicació d'ambdós impostos el autonòmic i el local són d'obligat compliment, amb pandèmia i sense pandèmia. I el sector hoteler de la ciutat està que crema.





