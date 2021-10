Aquests són els perills d'utilitzar els codis QR i com es poden evitar

@EP





Els codis QR poden ser una solució a alguns dels problemes que es plantegen avui en dia amb tanta tecnologia, però també es poden utilitzar per cometre delictes i fraus. Arran de l'aparició de ciberdelinqüents, han sorgit molts dubtes sobre l'ús d'aquesta tecnologia i dels perills que comporta.





La crisi sanitària de la covid ha canviat la vida de moltes maneres diferents. Ara que es va recuperant la normalitat, els restaurants, els bars i altres establiments com les discoteques estan implantant la utilització dels codis QR. Una mesura que s'ha pres per intentar evitar el contacte físic entre persones. No obstant això, algunes persones l'utilitzen per poder robar informació.





El problema que sorgeix amb tot això és que cada vegada que una persona obre la càmera del dispositiu o es connecta a Internet hi ha la possibilitat de ser víctima d'un ciberatac. En aquest cas, és possible que s'implanti al telèfon un Spyware o Malware que comprometi les dades i la informació que contingui el mòbil de la persona.





PERÒ ... COM PODEN AFECTAR?





Per poder saber com t'afecta un d'aquests virus, cal saber què són. Un malware no és res més que un programa maliciós que es cola al telèfon. Òbviament, és un sistema dolent per als dispositius i que poden entrar a l'hora d'escanejar un codi QR.





Una altra de les coses a què es pot enfrontar és un Spyware. La funció d'aquest és espiar i poder recopilar tota la informació possible. Des de noms d'usuari o contrasenyes fins a les dades bancàries de la persona per, posteriorment, enviar-les a una entitat externa que té l'opció de realitzar accions fraudulentes.





Per poder detectar un problema d'aquest tipus el que cal fer és estar atent per saber com funciona el dispositiu. Si està més lent durant els últims dies, es bloqueja sense previ avís o la bateria s'esgota molt ràpid poden ser algun dels indicadors per saber que el mòbil té alguna cosa maligne.





ES POT EVITAR?





Per intentar evitar que això afecti al teu telèfon mòbil pots demanar un menú físic o intentar evitar l'ús d'aquests codis QR. No obstant això, és una tecnologia que cada vegada té més pes en la societat, així que serà difícil evitar el seu ús. Per això, hi ha altres formes de protegir el dispositiu mòbil.





La primera d'elles és instal·lar un antivirus que protegeixi el dispositiu. Hi ha alguns que són gratuïts i són perfectament útils per aconseguir que els programes malignes no entrin al mòbil i es duguin les dades.





Un altre dels consells és revisar el que s'està escanejant. És a dir, fixar-se bé a la pàgina i revisar que tot el que surt del QR coincideix amb la lògica de el lloc. Una altra de les opcions és configurar el lector del QR perquè no t'obri de manera directa la URL. Que hi hagi d'entrar de manera manual a la pàgina.





El mòbil també permet l'opció de configurar les descàrregues. Que no es descarregui cap arxiu de manera immediata. Primer et mostra l'arxiu i llavors decidir si es descarrega o no. Finalment, és important desconfiar de qualsevol QR que sembli que té alguna cosa sospitosa, sobretot en zones públiques.





La realitat és que la covid ha fet que el QR s'implanti d'una manera més ràpida en tots els països i això suposa un problema. No obstant això, es poden evitar alguns problemes estant atenta i fent un bon això de el propi QR.