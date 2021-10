Aragonès anuncia la caiguda de gairebé totes les restriccions; l'aforament torna al 100% en cultura, esports i bars a partir de divendres

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que a partir d'aquest divendres s'acabaran les limitacions d'aforament en els equipaments culturals, l'esport a l'aire lliure i els bars i restaurants.





"Divendres deixarem enrere la majoria de les restriccions i entrarem de ple en una etapa de recuperació d'activitats", ha celebrat el president català, que ha sostingut que les dades són molt bons i permeten prendre aquestes decisions.







El president de la Generalitat ha assegurat que l'ús de la màscara i la utilització del gel hidroalcohòlic seguiran com fins ara. Malgrat això, els bars i els restaurants recuperaran la normalitat que hi havia prepandèmia. Podran tenir tot disponible, l'horari serà l'habitual i la norma de les 10 persones ja no hi serà present.







Aragonès ha volgut destacar el gran esforç que ha realitzat tota la població en general per poder arribar a aquest punt. "Fa un any estava en aquest punt per incrementar les restriccions, no hi havia vacunes i teníem l'únic objectiu de salvar vides", ha afirmat el president de la Generalitat. No obstant això, tots els sacrificis que ha realitzat la societat catalana tenen la seva recompensa ara.







"Ens hem de centrar a recuperar la situació econòmica, minimitzar l'impacte emocional i en la salut mental que ha tingut la pandèmia. També hem de recuperar l'activitat sanitària en relació amb les llistes d'espera i a altres patologies que no han pogut ser prioritaris", ha comentat Aragonès.





LES BONES DADES DE LA PANDÈMIA







Això sí, també ha volgut assegurar que "no hem arribat a la fi de la pandèmia". Ha llançat un missatge de prudència davant el que és una gran fita, el fet de poder aixecar pràcticament totes les restriccions que existeixen a Catalunya.







Les dades han evolucionat de manera molt positiva durant els últims mesos. Els pacients ingressats a l'UCI s'han situat en menys de 100 i la xifra de pacients ingressats en hospitals també està baixant. És la primera vegada des de fa més d'un any que les UCI estan tan alliberades. El risc de rebrot està situat a 43 punts i s'està acostant dia a dia als 30 punts, el punt que marca que el risc de covid passarà a ser baix.