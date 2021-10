On és legal i quan es pot aplicar l'eutanàsia?

@EP





Hi ha casos en el món de persones que realment necessiten l'eutanàsia. La mort assistida és una última opció i que és legal en alguns països del món, però que molts altres segueixen rebutjant. A Colòmbia, per exemple, una dona anava a rebre el procediment, però la realitat és que l'Institut Colombià del Dolor ha suspès el tràmit.





En el cas colombià, l'eutanàsia es va convertir en llei el 2015 i des de llavors s'han dut a terme un total de 157 processos, però aquesta dona no va poder rebre perquè no tenia una malaltia terminal. La Cort Constitucional de Colòmbia va decidir aprovar aquesta mesura a persones que realment tenen un intens patiment físic o psíquic.





A Colòmbia es va arribar a acceptar la mort assistida sempre que la malaltia del pacient sigui terminal, és a dir, que la persona no pot tenir una vida digna a causa de la malaltia que pateix. En aquest cas, la persona ha d'acceptar de manera clara, informada, completa i precisa que vol rebre l'eutanàsia.





Com se suposa de manera lògica, la mort assistida ha de realitzar-la un professional de la medicina i tenir l'autorització expressa d'un comitè. A més de Colòmbia, hi ha sis països que també tenen l'eutanàsia com una llei activa i legal.





ESPANYA







Espanya ha estat dels últims països a acceptar la mort assistida com legal. El Parlament la va aprovar al març amb 202 vots a favor, 14 en contra i dues abstencions. En aquest sentit, el territori espanyol s'ha unit a una curta llista de països que tenen l'eutanàsia com a legal i que reconeix el dret dels malalts a posar fi a la seva vida d'una manera digna.





Tal com ha succeït en altres països, Espanya només autoritza el seu ús a persones que tenen una malaltia greu o incurable. A més, també s'accepta el supòsit que la persona tingui un patiment intolerable.





PAÏSOS BAIXOS





Països Baixos es va convertir l'abril de 2002 en el primer país del món que va aprovar l'eutanàsia. Un país on la mort assistida ja va generar problemes en 1973, quan un metge va ser condemnat per posar fi a la vida de la seva mare després d'aquesta reclamar, en diverses ocasions i de manera explícita, l'eutanàsia.





La realitat és que la condemna de l'home es va mantenir, però va crear un precedent i aquesta història va ser molt impactant. El tribunal va establir que no calia que un metge mantingués viu a un pacient en contra de la seva voluntat.





BÈLGICA





Bèlgica va ser immediatament després dels Països Baixos. El país belga va autoritzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit i, com en totes les zones on està aprovada, amb certs paràmetres. No obstant això, no es van quedar aquí i van voler fer un pas més enllà.





El país belga es va convertir en el primer país que va autoritzar la mort assistida per a menors de 12 anys, sempre que la malaltia que patís el pacient fos terminal i no hi hagués cap altra solució.





LUXEMBURG





Luxemburg va decidir aprovar l'eutanàsia el març de 2009. En aquest cas, el pacient té l'opció de demanar la mort assistida, però per a això, dos metges han de donar el consentiment, a més d'un grup d'experts.





CANADÀ





Canadà també es va unir el 2016 a la llista de països on l'eutanàsia era legal. En aquest cas, li van canviar el nom per assistència mèdica per morir. Per poder acceptar-se, el pacient ha de demanar el permís 10 dies abans, ha de tenir dos testimonis independents i que dos metges aproven la mort assistida.





Nova Zelanda





Nova Zelanda va aprovar a finals de 2020 que la mort assistida seria legal. Les persones que van votar en les eleccions van acceptar la mesura, així que a partir del 6 de novembre d'aquest mateix any, Nova Zelanda entrarà en la llista de països que tenen l'eutanàsia a la llei. Això sí, per poder-la sol·licitar has de tenir més de 18 anys i l'aprovació de dos metges.





ALTRES MÈTODES





L'eutanàsia no és l'únic mètode que té una persona per morir. En altres zones del món la seva pràctica està prohibida, però és cert que hi ha un altre tipus de coses que et permeten morir com el suïcidi assistit. La persona en qüestió lliura els medicaments que el mantenen amb vida i que ha de prendre per acabar morint. Aquesta pràctica és legal en alguns països com Argentina, Suïssa o en zones concretes dels Estats Units.