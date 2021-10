Giró anuncia un recurs a la decisió del Tribunal de Comptes sobre els avals

@EP





El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha qualificat de "decisió política" que el Tribunal de Comptes no hagi acceptat els avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per als encausats per l'acció exterior de la Generalitat.





En declaracions realitzades a Lloret de Mar aquest dijous, Giró ha assegurat que "és una decisió política, presa per un òrgan polític que està format per persones nomenades políticament i amb el mandat caducat".





"No és una decisió jurídica", ha insistit el conseller, que ha recordat els avals compten amb l'informe favorable del Consell de Garanties Estatutàries i que l'Advocacia de l'Estat no els ha recorregut al Tribunal Constitucional (TC).









Ha apuntat que la petició d'embargament immediat "és una mostra més que no és una decisió jurídica, és una decisió política de venjança", ja que no dóna un nou termini als encausats per buscar els avals que necessiten.





Ha anunciat que el Govern presentarà un recurs perquè el Tribunal de comptes argumenti jurídicament la decisió i que iniciaran una nova ronda de contactes amb entitats financeres per intentar aconseguir els avals.