Descobreix les set raons científiques per les quals la temperatura de la Terra segueix pujant

El món canvia cada dia. La realitat és que la tecnologia, la indústria, les persones o el canvi climàtic són factors que afecten d'alguna o altra manera a què el planeta canviï. Unes modificacions que fan que la humanitat s'hagi d'enfrontar a una amenaça molt gran i que afectarà també a la manera en què viuen.





Durant l'últim segle, la comunitat científica ha volgut monitorar l'escalfament global per poder saber què el produeix i les causes que estigui podria tenir en el dia a dia de les persones que viuen a la Terra. Un repte molt gran que ha aconseguit que els científics tinguin raons per pensar que és un tema molt greu.





No obstant això, les investigacions vol anar més enllà i mostrar els riscos als dirigents i a les persones que prenen les decisions. Persones i governs puguin prendre accions a escala global que ajudin a frenar l'augment de la temperatura a la Terra.





Una de les raons que cal entendre és que l'augment de la temperatura de la Terra es dona perquè alguns gasos s'acumulen directament a l'atmosfera. Això vol dir que contra més gran sigui la concentració d'aquests gasos, l'augment de la temperatura anirà estretament lligat. És el que es coneix com a efecte hivernacle. Per això, els científics han volgut marcar set factors com a claus.





1. AUGMENT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL





Tenir un augment de la població mundial és una de les causes que està provocant que augmenti la temperatura de la Terra. Actualment hi ha més de 7 mil milions de persones i es deslliga un problema en cadena. Com més gent hi ha, més consum existeix i, per tant, més producció de béns i serveis són necessaris per poder mantenir l'hàbit de vida de les persones. Tot això acaba produint que s'incrementin els gasos que s'acumulen a l'atmosfera.





En aquest sentit, les Nacions Unides també ha volgut aportar el seu granet de sorra donant les dades concretes sobre la població mundial. Des de 1950 la població ha anat creixent sense parar. En els anys 50 hi havia 2.600 milions de persones; el 1987 les dades es van doblar fins als 5 mil milions; el 1999 ja eren 6 mil milions de persones i el 2011 es va arribar fins als 7 mil milions. Una tendència que de seguir avançant podria arribar a un màxim d'11 mil milions de persones el 2100, segons les dades de Nacions Unides.





2. CANVI A LA DIETA





Les dietes són un altre dels factors importants. Malgrat el canvi en l'alimentació de la gent, el problema no rau tant en això, sinó en el bestiar. Alliberen grans quantitats de metà que realment és un gas d'efecte hivernacle molt potent, fins i tot més que el diòxid de carboni.





3. EXPANSIÓ DE LA FRONTERA AGROPECUÀRIA





El problema d'aquesta expansió va molt lligat amb el de la ramaderia. Cal alimentar els animals i això fa que es necessiti una major producció agrícola. Per produir un quilo de carn cal que hi hagi molts quilos d'aliments.





Per això, és una producció molt ineficient. Es necessiten molts recursos per produir alguna cosa que tenen menys nutrients dels que realment podria aportar l'ús d'aquests mateixos per produir aliments per a consum humà.





4. PÈRDUA DE MAGATZEMS DE CARBONI





La demanda d'aliments està fent que les àrees d'ecosistemes naturals que s'utilitzen per a l'agroindústria siguin més grans. De fet, la revista Nature va publicar un article on es veia que no només afecta la biodiversitat local, sinó que també aquestes zones podien incorporar diòxid de carboni de l'aire, mentre que ara ho estan emetent.





5. DISMINUCIÓ DELS GELS





Les zones de glaceres continentals o dels casquets polars estan registrant una disminució de la seva àrea i això està afectant de manera directa la quantitat d'energia que absorbeix la Terra. Des de la Unió Europea de Geociències ja van afirmar que el canvi climàtic global resideix en la pèrdua del gel marí de l'Àrtic.





6. SUBSIDIS ALS COMBUSTIBLES FÒSSILS





La realitat actual indica que la crema dels combustibles fòssils es porta molts diners i això el que fa és augmentar la temperatura mitjana del planeta. Si en lloc d'enviar els fons fins aquesta crema de combustible fòssil s'enviés a les energies renovables (eòlica o solar, per exemple), reduiria el seu efecte.





7. RETROCÉS DEL PERMAFORST





L'últim dels set problemes clau que han trobat els científics és el que es troba sota de terra en algunes regions. Per exemple, a Sibèria, sota de les capes de gel hi ha dipòsits de metà que s'alliberen i acaben contribuint a l'efecte hivernacle.







Aquests són set claus. La realitat indica que hi ha moltes més raons que estan afectant de manera directa a l'augment de la temperatura i tal com indiquen els científics cal actuar per evitar que el problema sigui encara més gran.