Pot l'estimulació cerebral personalitzada tractar la depressió?

Els avenços científics segueixen intentant trobar solucions alguns problemes que segueixen estant en el dia a dia de les persones. En aquest cas, una dona de 36 anys, que estava greument deprimida i amb ansietat que era una nena, va ser una pacient experimental. Se li va aplicar una descàrrega elèctrica en una zona molt profunda del seu cervell. En aquest moment, l'equip de professionals es va quedar completament parat quan van veure a la dona somriure.





La pacient en qüestió s'havia sotmès a tota mena de proves, medicaments i teràpies, però cap d'elles havia tingut èxit. Cap funcionava, però aquest dispositiu d'estimulació cerebral profunda (DBS) enviament una descàrrega al lloc correcte dins del seu cervell. De fet, s'ha convertit en la primera persona que se sotmet a aquest tipus de tractament experimental.





L'assaig va ser publicat a la revista Nature Medicine i té com a autors a dos investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Francisco. Els autors són Katherine Scangos i Andrew Krystal van qualificar aquest nou procés com una cosa més que notable en les seves carreres.





"Ningú havia operat d'aquesta manera abans, mai, en la teràpia de la depressió", ha reconegut Krystal. En aquest sentit, els investigadors vol saber si aquest tractament pot ser útil en altres pacients i poder realitzar una nova teràpia de depressió personalitzable i efectiva per a les persones que no han pogut tenir cap altra solució.





COM S'HA ARRIBAT A AQUESTA CONCLUSIÓ?





Els investigadors van poder identificar a la zona del cervell uns marcadors biològics que indiquen que els símptomes estan arribant, així que van implantar un dispositiu per poder administrar una petita estimulació elèctrica dirigida a aquesta zona concreta i així alleujar la depressió.





L'equip de la UCSF va utilitzar un implant anomenat NeuroPace. Un dispositiu que encara no ha estat autoritzat per utilitzar-se de forma més general per poder tractar la depressió de les persones a les quals no els ha funcionat cap altre tractament. De fet, el neurocirurgià i autor de l'estudi ha explicat que van haver de crear una infraestructura nova perquè aquest dispositiu funcionés.





Aquest descobriment de Chang es va donar fa alguns anys. Estava tractant a pacients epilèptics i va poder observar com l'estimulació elèctrica canviava l'estat d'ànim, ansietat i els símptomes depressius que tenien. A partir d'aquí és començar a fer dos assajos clínics per estudiar la seva viabilitat.





En el cas dels tractaments amb els DBS envien de manera constant una descàrrega d'electricitat al cervell a aquelles persones que pateixen d'epilèpsia o Parkinson. No obstant això, el cas d'aquesta dona va ser diferent. S'ha utilitzat un tractament que llança la descàrrega durant sis segons i que s'identifica a través d'un biomarcador depressiu específic.









Krystal es va mostrar sorpresa del que s'ha aconseguit amb la pacient. "La idea d'estimular a algú i saber que la seva depressió se n'ha anat és impressionant. Amb aquesta experiència accedeixen a sentir-se tan bé com no ho han fet en anys i tenen esperança", ha comentat.





CENTRATS EN DIVERSES ZONES





Els metges han realitzat l'estudi i han arribat a la conclusió que per tractar la depressió es pot fer des de dues regions diferents del cervell. Chang ha reconegut que estan començant a conèixer part de la complexitat que està involucrada amb la forma en què es regula l'estat d'ànim.





Com passa amb totes les investigacions, els metges encara tenen molts dubtes sobre diverses coses. Una d'elles és saber quant de temps necessitarà la pacient per tenir el dispositiu en el seu cervell o si els circuits que estan dins del cervell van canviant amb el temps. Malgrat això, el que sí que poden fer és programar el dispositiu i que la bateria, amb aquest tractament, duri pràcticament una dècada.





Gràcies a aquest tractament experimental, la pacient ja no té pensaments suïcides i ha pogut recuperar moltes de les emocions humanes.