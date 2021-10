Élite Taxi proposa càmeres de seguretat dins dels taxis per combatre la inseguretat

@EP





Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Barcelona preveuen reunir-se "pròximament" amb representants d'Élite Taxi davant la inseguretat que manifesta el col·lectiu arran de presumptes robatoris i agressions sofertes en les últimes setmanes.







Fonts policials han explicat a Europa Press que de moment han "parlat telefònicament" i que estan a l'espera d'aquesta reunió.





Les mateixes fonts han explicat que el passat 7 d'octubre a la nit un taxista va ser presumptament agredit per un grup d'unes sis persones que "li van robar la recaptació".

Una patrulla va presenciar els fets i "va aconseguir detenir un dels agressors", mentre que els altres van ser detinguts en dies posteriors -dos d'ells van ser detinguts per agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona-.









També es va produir una altra agressió dissabte passat al carrer Balmes, on presumptament una persona va introduir el seu braç per la finestreta d'un taxi i va intentar robar-li el telèfon al conductor, encara que el conductor va tancar la finestreta i va iniciar la marxa.





ÉLITE TAXI



El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat a Europa Press que han demanat la reunió perquè els diguin "la seva opinió de tot el que està passant i per saber quantes denúncies hi ha d'agressions, atracaments i furts a taxistes".





Ha manifestat que des d'Élite Taxi consideren que els taxistes haurien de portar una càmera de seguretat en els seus vehicles per identificar els presumptes autors d'agressions i robatoris, així com per millorar la seguretat dels conductors i dels usuaris.





"El problema és la intimitat de les persones i la protecció de dades, però hi ha sistemes que poden anar i que només s'activen quan hi ha un problema", ha assegurat. Álvarez ha explicat que "és beneficiós" que els usuaris sàpiguen que dins dels taxis van protegits, i ha expressat que aquesta reunió s'havia de fer aquest dimarts, però que des de Mossos d'Esquadra encara estan recopilant les dades necessàries per a traslladar-los al sector.





També ha informat que divendres es reuniran amb l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) per parlar de les tarifes 2022 i que treuran el tema de les càmeres de seguretat a l'interior dels vehicles.





"Hem convocat una assemblea aquest dijous a les 18 hores per intentar arribar a un punt i plantejar mobilitzacions si se'ns nega el dret d'instal·lar càmeres dins dels taxis", ha afegit.