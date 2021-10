El PSC formalitza la convocatòria del Congrés extraordinari per rellevar Iceta

@EP





El Consell Nacional del PSC formalitzarà aquest diumenge la convocatòria de Congrés extraordinari per rellevar el primer secretari del partit, el ministre Miquel Iceta, que se celebrarà a Barcelona el cap de setmana del 18 i 19 de desembre .





Ja va explicar aquest dilluns el secretari del PSC i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, que activava el procés per convocar un Congrés extraordinari per decidir el seu relleu.







El mateix Iceta intervindrà al Consell Nacional d'aquest diumenge, i també ho farà el líder del PSC al Parlament i cap de l'oposició, Salvador Illa, que ja ha avançat que es presentarà al procés de primàries per ser el nou secretari del PSC.









Iceta va anunciar a finals d'agost la seva intenció de renunciar al lideratge del partit i d'activar el procés de primàries per escollir el nou primer secretari, a què es presentarà Illa i a què pot concórrer qualsevol militant que compleixi amb els requisits.







Illa va explicar llavors que els motius d'Iceta per renunciar al càrrec inclouen que no considera compatibles les seves responsabilitats al front del Ministeri de Cultura i Esport amb una dedicació suficient a la Primera Secretaria de PSC.





A més, Salvador Illa va explicar que ell està a disposició del partit per liderar un nou projecte col·lectiu que tal com va avançar, s'haurà de debatre en un congrés extraordinari. També va mostrar la seva admiració per Iceta després d'agafar les regnes del partit "en moments molt difícils".







PARTIT I PARLAMENT



A més, el PSC evita per tradició "bicefàlies" i habitualment el primer secretari del partit és també el president del PSC al Parlament: Iceta va ser el líder del grup parlamentari fins a les eleccions catalanes del 14 de febrer, en què Illa va ser candidat després el seu pas pel Ministeri de Sanitat.





El fet que el Congrés de desembre es convoqui com un Congrés extraordinari no altera el ritme dels ordinaris --pel que ve es manté per 2023--, i limitarà el seu abast a la renovació del primer secretari i de la Comissió Executiva --no es preveu que afecti els òrgans de les federaciones--.