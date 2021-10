Iceta reivindica el projecte socialista per "no només parlar de diàleg, sinó fer-ho possible"

Miquel Iceta al Consell Nacional de PSC @EP









El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat el projecte socialista i la seva tasca al Govern per "no només parlar de diàleg, sinó també fer-ho possible", cosa que ha exemplificat amb els indults per als líders independentistes que van ser empresonats pel 1-O.





Així ho ha dit durant la seva intervenció al Consell Nacional de PSC, que formalitza aquest diumenge la convocatòria de Congrés extraordinari per rellevar Iceta en el càrrec i que se celebrarà a Barcelona el cap de setmana del 18 i 19 de desembre.





Per al també ministre de Cultura i Esport, els socialistes han promogut "el retrobament entre la ciutadania catalana i entre els catalans amb el conjunt dels espanyols".





Ha assegurat que el PSC viu un moment de ressorgiment i que "ha tornat a la posició de primer partit de Catalunya" després d'una etapa política de tensions i dificultats.





Per Iceta, el partit va viure el 2014 una crisi interna sense precedents "estretament relacionada amb una crisi política generada per la deriva unilateral i il·legal de l'independentisme que va culminar" amb l'1-O, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la convocatòria anticipada d'eleccions al Parlament el 2017.





DÓNA LA BENVINGUDA UNA "NOVA ETAPA"





Ha advocat per renovar la Secretaria General del partit --càrrec que habitualment ocupa el president del partit al Parlament, per la qual cosa podria ser Salvador Illa-- per "evitar bicefàlies" i disfuncions.





Ha defensat que la persona que el rellevi ha de garantir la seva plena dedicació a la política catalana i no estar supeditat a altres àmbits de decisió, i ha celebrat que la seva marxa suposi l'inici d'una "nova etapa de desenvolupament del projecte socialista".





També ha destacat que el socialista Rubén Guijarro assumeixi properament l'alcaldia de Badalona (Barcelona) després de la moció de censura al fins ara alcalde del municipi, Xavier García Albiol (PP): "El socialisme català és garantia d'una política neta al servei de la ciutadania ".





UN el 38% MÉS PER CULTURA ALS PGE





D'altra banda, ha remarcat que el projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022 preveu "objectius transcendentals" en matèria d'habitatge, política industrial, mobilitat sostenible, impuls per a les pimes, captació de nou talent i inversió pública.





Entre altres mesures, ha destacat la inversió de 1.589 milions d'euros destinats a Cultura, una partida que és un 38% major que en l'últim projecte pressupostari: "I encara volem més", ha subratllat.





Tot i que ha reconegut que s'hauran de modificar alguns punts, ha assegurat estar molt satisfet del projecte dels PGE: "Algú serà capaç de dir-li 'no' al futur d'Espanya? ¿I al de Cataluya? Espero que no passi", ha afegit .