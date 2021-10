La tragèdia de les famílies a l'Afganistan: obligades a vendre els seus nadons per poder sobreviure

@EP





La situació a l'Afganistan des de l'arribada dels talibans al poder s'ha tornat crítica. Els recursos humanitaris no arriben, moltes famílies han perdut les feines i els fons que entraven des de l'exterior s'han congelat. Els grans governs continuen sense reconèixer l'autoritat dels talibans i això repercuteix de manera directa sobre les famílies.





A la zona d'Herat, a l'oest del país, la situació és insostenible arribant a l'extrem que els hospitals públics estan col·lapsats, els metges amb prou feines cobren i les famílies no en tenen per pagar els tractaments dels fills. Actualment són gairebé un milió de nens i nenes els que estan en risc de mort a l'Afganistan. De fet, en aquests hospitals un de cada cinc nens no sobreviu.





La manca de recursos és total. Les famílies han perdut els seus treballs i no tenen cap mena d'ingressos que els permeti sobreviure. I no només ells, sinó els seus tres o quatre fills. Per això, l'única solució que els queden a aquestes famílies és la de vendre els seus nadons. Els nadons, que no coneixen i ja han estat comprats perquè aquestes persones puguin menjar.





L'ÚNICA SOLUCIÓ







"He hagut de vendre la meva filla per poder alimentar els meus altres fills". Aquestes han estat les paraules d'una dona afganesa en un vídeo publicat per la BBC a youtube. Un reportatge que ensenya el pitjor de la situació que es viu actualment a l'Afganistan. El marit d'aquesta dona es dedicava a recollir escombraries per poder menjar, però això ja no dona cap ingrés que permeti sobreviure aquesta família.





En aquesta situació, hi ha persones que compren aquests nens. En aquest cas, els han pagat 500 dòlars per la seva filla nounada. Un nadó que no pot caminar, però que en el moment que ho faci deixarà enrere la seva vida. Una família que ha rebut la meitat d'aquests 500 dòlars, uns diners que els permetran sobreviure durant alguns mesos abans de tornar a veure's en una altra situació crítica i límit.





De fet, al reportatge publicat per la BBC a youtube, s'explica com algunes famílies fins i tot arriben a preguntar si els compren als seus fills. La situació és totalment desesperada i no té cap altra solució per intentar canviar-la. Els seus altres fills grans han de menjar i amb aquests diners poden aconseguir alimentar-los uns mesos més.





L'ONU JA S'HA PRONUNCIAT





L'ONU va reportar que 22,8 milions de persones, més de la meitat dels 39 milions d'habitants de l'Afganistan, s'enfronten a una inseguretat alimentària aguda i "marxen cap a la inanició". Una xifra molt superior als 14 milions que hi havia a l'agost, quan el govern recolzat per Occident d'Ashraf Ghani encara era al lloc.





El director executiu del programa d'aliments de l'ONU, David Beasley, va dir: 'Els nens moriran. La gent es morirà de gana. Les coses es posaran molt pitjor. No sé com no hi ha milions de persones, i especialment nens, morint al ritme que anem amb la manca de finançament i el col·lapse de l'economia”.