Els treballadors de Seat estan en risc d'acomiadament davant de la mala situació de la marca

Planta Seat a Martorell | @EP





Seat continua estant amb molts problemes i les previsions no semblen gaire bones. Durant el mes de setembre, les vendes de la marca van baixar un 18% i és l'única marca de Volkswagen que està tenint pèrdues actualment. No obstant això, des de l'empresa tens les seves idees particulars de per què està passant tot això. Consideren que l'arribada del cotxe elèctric i la manca de microxips està suposant un problema que s'acabarà de la pitjor manera possible; amb acomiadaments als treballadors.





És per això que fa una setmana que des de Volkswagen es va començar a plantejar el pitjor dels escenaris. La transició al cotxe elèctric, segons van comentar des de dins de la marca, podria suposar que 30.000 persones perdessin la seva feina actual. Unes feines que, principalment es perdran a Alemanya, però la realitat és que també afectarà zones d'Espanya, és a dir, a Seat.





Des de la marca ja han començat a moure's i han demanat a Reyes Maroto un moment de respir perquè la transició dels cotxes de combustible als cotxes elèctrics no sigui gaire traumàtica per a la indústria. De fet, Matías Carnero, el president del comitè d'empresa ha demanat que hi hagi una garantia d'ocupació, ja que si s'aproven les ajudes del PERTE suposarà electrificar les plantes i els cotxes elèctrics requereixen menys temps de producció.





I aquí no s'ha quedat. Davant l'onada d'acomiadaments que es preveu a la marca Seat, ha demanat coherència i responsabilitat política per intentar evitar que passi el mateix que amb l'empresa Nissan. A més, també ha demanat ajuda al grup Volkswagen per poder tenir una nova plataforma que serveixi per fabricar vehicles elèctrics, cosa que ajudaria a millorar la producció i evitar tants acomiadaments.



A banda de les ajudes que ha demanat, Matías Carnero creu que una part de la culpa de la situació que viu ara mateix Seat a Espanya és de Volkswagen. No van donar prioritat al creixement de Cupra, malgrat que tot indicava que podia ser una gran marca que només estava fent els seus primers passos.







Tot i això, la falta de microxips i de semiconductors està suposant un problema molt gran per a la fàbrica de Martorell, ja que s'han produït 80.000 cotxes menys que l'any passat a hores d'ara. Per això, Seat està ficada en un ERTE fins al juny del 2022 i que repercutirà sobre els clients, ja que hauran de seguir esperant per poder rebre els nous cotxes.