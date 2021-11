Alexander Dmitrenko, la relació entre Puigdemont i Rússia que segueix sota investigació

@Dmitrenko





Alexander Dmitrenko, Josep Lluís Alay i Carles Puigdemont haurien establert una relació durant els anys on el 'procés' estava més en auge, segons assenyalava la Guàrdia Civil. Una relació que connectava Catalunya amb els serveis d'intel·ligència russos per aportar finançament al procés.





Els missatges entre Alay i Dmitrenko, van ser descoberts per la Guàrdia Civil, de manera legal, i que confirmaven les sospites del finançament il·legal de l'independentisme. Just per això, Espanya va estar al focus de l'esfera internacional i va obrir les portades de tot el món. Barcelona i Madrid estaven enfrontades.





El finançament il·legal estava basat en la venda de petroli, la influència que exercia Dmitrenko sobre Alay o les vinculacions que hi hauria entre Catalunya i l'espionatge rus. Durant molt de temps van estar escoltant tots els àudios per poder arribar a una conclusió sobre el tema que tant preocupava a Catalunya.





D'ON VE DMITRENKO?





Dmitrenko no va aparèixer del no-res a Catalunya. Des de feia diversos anys estava fent activitats empresarials a Espanya a través de Catrus Capital, una empresa que va ser fundada per ell i Andreu Garrigó. L'empresa s'encarregava de fomentar les relacions i la cooperació entre empreses i govern de Catalunya, Andorra i Rússia.





Tot i això, en un primer moment, l'empresa estava situada a Londres i era des d'allà on realitzava totes les seves operacions que tenien com a punts de referència Catalunya i Rússia. De fet, es van arribar a celebrar conferències on van acudir més de 20 empreses i que es va convertir en un referent per poder establir relacions econòmiques entre Catalunya i Rússia.





Això sí, tot gestionat des de Catrus Capital i que des d'on es van mostrar molt satisfets perquè havia sortit la convenció. Durant aquesta reunió algunes societats com el Cercle Eqüestre i alguna administració com el Parlament de Catalunya van tenir l'oportunitat de conèixer alguns empresaris russos com Evgeny Hodulev, el President de l'Invest Club Capital.





La visita que va tenir més pes i que tots volien fer era al Parlament. Era aquí on els visitants van conèixer tots els detalls que estaven al voltant de l'independentisme i quina era la idea per poder cridar l'atenció de certs inversors de fora.





ANDORRA COM A EIX





A més d'aquestes convencions, les bones relacions entre Catalunya i Andorra han fet que aquest sigui un territori propici per poder fer relacions amb tercers països. En aquest sentit, la Catrus Conference 2018 es va tancar a aquest país i va comptar amb la presència del mateix Dmitrenko o el president de la Cambra de Comerç i Indústria d'Andorra. S'hi va parlar de la possible cooperació que hi hauria entre Rússia i Catalunya.





Els tractes no hi van quedar, ja que la idea de Catrus era poder desenvolupar una nova plataforma. Es deia FlyBy i tenien la intenció de poder connectar pilots de vols amb turistes i persones russes que tenien un alt poder adquisitiu. En aquest sentit, la idea era fer que aquestes persones amb molts ingressos van poder arribar a qualsevol punt d'Espanya amb molta facilitat. Sabadell, la Seu d'Urgell o les Illes Balears podrien ser les rutes.





AL COSTAT DEL 'PROCÉS'





Dmitrenko no ha negat mai les relacions amb el procés independentista i el seu nom està molt relacionat amb Alay i Puigdemont, a més d'aparèixer en totes les escoltes. Per això, tant Alay com Catrus són al centre de la investigació.





L'última tensió que tenen entre l'empresari rus i l'Estat espanyol és que es neguen a donar-li la nacionalitat espanyola. Durant més de 17 anys, Dmitrenko ha viscut a Espanya, però les autoritats han estat clares assegurant que rebia missions des de Rússia. Amb tot això, Dmitrenko va decidir acudir a l'Audiència Nacional per poder defensar-se i assegurar que no hi ha proves clares i concretes perquè no li donin la nacionalitat.





Actualment, Dmitrenko és l'ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona a Rússia, un lloc que pretén unir els governs i les institucions locals. Tot i això, encara que tot això segueix en marxa, Dmitrenko no té la nacionalitat i segueix en el focus de la polèmica per les ajudes al 'procés'.