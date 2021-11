La Generalitat anuncia una "injecció" de diners per reduir llistes d'espera a les residències

Residència d'avis /@EP





Les llistes d'espera a les residències de Catalunya és una xacra que fa anys que s'està posposant. Les retallades i la falta d'inversió són dos motius principals que han portat a famílies i sindicats a reclamar més finançament. Justament aquest dimecres, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que el model de gestió dels centres residencials catalans de gent gran està "antiquat" a causa de "la manca d'inversió" en recursos econòmics i humans.





En un comunicat, la CSIF ha apuntat que hi ha diversos problemes que cal resoldre, com la falta de coordinació en "l'actuació" i "l'absentisme laboral crònic" d'una plantilla de personal "amb una mitjana d'edat molt elevada".





A més, l'organització també ha criticat que el model actual no estigui basat en una Atenció Centrada a la Persona (ACP). L'ACP, tal com informa la Fundació Pere Tarrés, consisteix en un "enfocament" que pretén que l'usuari pugui tenir una independència funcional, d'acord amb els seus gustos o creences, amb l'objectiu de promoure l'autonomia i dignitat de les persones grans. Aquest és un tracte que a Catalunya no s'està duent a terme, ha vingut a dir la CSIF.





Així, perquè els centres públics no siguin "irrellevants" i s'obrin a noves realitats i mètodes, el sindicat ha demanat al Departament de Drets Socials de la Generalitat "una major inversió, la construcció de residències públiques, més control i inspecció per part de l'Administració, el control de l'externalització de la gestió de les residències i la millora en la qualitat dels serveis i en les condicions laborals del personal".

ELS PRESSUPOSTOS INTENTEN SOLUCIONAR EL PROBLEMA





Dos dies més tard del comunicat de CSIF, aquest divendres, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha començat el llarg camí per resoldre les peticions que feia el grup sindical. D'aquesta manera, ha fet cas a "la major inversió" que es reclamava i ha anunciat al Parlament que la seva Conselleria destinarà 55,85 milions d'euros a reduir llistes d'espera per a places residencials a Catalunya, en cas que s'aprovin els Pressupostos.





Amb la mencionada injecció de diners, que és una de les novetats dels comptes pel 2022, es buscarà "crear noves places" - ha explicat la consellera- per a gent gran i persones amb discapacitat. La pretensió de la Generalitat, doncs, és reduir el temps d'espera per optar a un llit en un centre residencial públic.





Però això no ho és tot. En la seva intervenció, Cervera també ha avançat que "es millorarà l'atenció domiciliària i la teleassistència" a més de rehabilitar o construir nous equipaments. "La voluntat és fer algunes residències públiques", ha comentat la titular de Drets Socials. La quantitat per tirar endavant aquestes accions arriba als 1.712 milions d'euros i se situen dins de la partida per invertir en "autonomia personal".







ALTRES ÀMBITS SOCIALS





Els 1.712 milions s'emmarquen en els 3.869 milions que s'han adjudicat a Drets Socials en els Pressupostos (en cas que s'avalin). Bona part dels diners totals -637 milions- se centren en habitatge i polítiques de la llar, encara que la renda garantida de ciutadania (RGC) també s'endú una bona "mossegada" -400 milions, onze més si es compara amb els anteriors comptes-.





Així mateix, 375 milions es destinen a infància i joventut, 14,25 milions són per revertir el sensellarisme, i 13,8 milions per combatre la pobresa energètica. Pel que fa a les minories, la consellera també ha anunciat la intenció de millorar la situació del poble gitano al país.