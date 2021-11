Per què el cóvid afecta l'olfacte de les persones?

@EP





Normalment, el sentit de l'olfacte no és un dels temes que ha desenvolupat més la ciència ni la investigació. De fet, la comunitat mèdica ha dedicat menys hores que a altres problemes relacionats amb els sentits de les persones.





Quin és el motiu? La realitat és que es considera que els problemes relacionats amb l'olfacte té efectes menys importants sobre el dia a dia que altres o que simplement estan mancant tractaments efectius per poder fer-hi front.





Tot i això, la crisi sanitària del coronavirus ha posat al gust i a l'olfacte com els principals sentits i els investigadors han hagut d'anar un pas més enllà per poder investigar-lo. Amb relació a això, s'han realitzat molts treballs per intentar esbrinar perquè la pèrdua de l'olfacte afecta de manera directa la qualitat de la vida. És a dir, un problema d'aquestes característiques pot generar ansietat, problemes alimentaris o depressió.





NO ÉS UN SENTIT SECUNDARI





La pandèmia ha permès posar l'olfacte al focus de les investigacions i s'està descobrint que és un sentit molt més important del que podien pensar en un primer moment. Per poder analitzar-ho, es van crear el Consorci Global per a la Recerca Quimiosensorial i el Rastrejador de l'Olor.





Gràcies a aquests dos mètodes i a la quantitat de dades que es van estar recopilant durant molts mesos, els investigadors han arribat a la conclusió que les neurones olfactives són un dels objectius del covid. És igual si és la variant, delta o gamma o la zona del món on s'hagi desenvolupat.





Durant la pitjor etapa de la crisi sanitària del coronavirus, els investigadors creien que el virus atacava aquestes neurones olfactives a través de receptors Ace-2, és a dir, el mateix que utilitza per entrar a altres cèl·lules del cos. Tot i això, des de la Universitat de Harvard s'ha arribat a la conclusió que les neurones olfactives estan exposades perquè estan en contacte directe amb l'exterior.





DIFERÈNCIES ENTRE PACIENTS





Hi ha pacients que passen diferent la malaltia i els símptomes són més duradors. En aquest sentit, expliquen que les cèl·lules mare no són infectades, sinó que moren, així que és la raó per la qual hi ha persones que tenen els símptomes per més temps. En altres casos, per exemple, el virus ataca de manera que no permet que altres neurones creixin i, per tant, és impossible que les persones recuperi la funció olfactiva.





A més, la pèrdua de l'olfacte no és l'únic problema que pot afectar una persona. És també habitual que el pacient amb covid no aconsegueixi identificar algunes olors de manera correcta. El problema ve quan a la fase recuperació, les connexions no es fan bé i això dona problemes d'olfacte.





Tot i això, des del Laboratori Sensorial de la Universitat de Florència apunten que les característiques individuals de cada persona també influeixen molt en la manera de recuperar-se. De fet, asseguren que com més edat i més greu és la malaltia, pitjor és la recuperació que té la persona.





DONEN PISTES SOBRE ALTRES MALALTIES





Les investigacions han donat llum sobre alguns temes concrets. En aquest sentit, el 38% de les persones que pateixen esclerosi múltiple i també la meitat de les persones amb demència han tingut signes de pèrdues d'olfacte durant els cinc anys anteriors.





En el cas de Parkinson, les anomalies olfactives han estat detectades entre el 45% i el 96% dels casos. En aquest aspecte, com que tens un indicador, hi ha alguns països que ja estan decidint imposar projectes per intentar determinar si la persona té algun problema abans que es desenvolupi la malaltia.





A més, s'estan adoptant un altre tipus de proves més senzilles, ràpides i econòmiques que puguin detectar problemes de covid o altres tipus de patologies. També és veritat que en envellir la persona, el sentit de l'olfacte també empitjora i els estudis han arribat a la conclusió que a partir dels 70 anys una de cada cinc no sap identificar correctament les olors.