La pandèmia no ha frenat l'ús del cotxe a Barcelona i se n'utilitza un 23% més

imatge de la Ronda de Dalt de Barcelona | Font: EP





L`'ús del cotxe a Barcelona ha augmentat des de l'inici de la pandèmia. Tot i que la zona de baixes emissions va entrar en vigor el 2020, un nou estudi d' EAE Business School, ha assenyalat que la societat utilitza més el cotxe per moure's per la ciutat malgrat les restriccions de mobilitat que hi ha actualment.





L'estudi ha demostrat que durant la crisi sanitària del covid 19, l'ús del vehicle privat ha augmentat un 23% a la ciutat de Barcelona, situant-ne l'ús en un 47%. Això, unit que les vendes de vehicles han caigut durant la pandèmia fan pensar que la zona de baixes emissions no està funcionant com es pensava en un primer moment.





El sector de l'automòbil suposa el 60% de la indústria i l'11% del PIB del país. No hi ha dubtes de la frenada que va patir el sector de l'automòbil el 2020 a Espanya. I és que a les dades conegudes de la caiguda de vendes (-32,3%), producció (-19,6%) i exportació (-15,5%) se suma ara el del tancament de 409 empreses (14% del total), segons recull l'informe 'El ressorgir de la indústria després de la pandèmia' de CaixaBank Research.











Barcelona té 6.000 cotxes més per quilòmetre quadrat que ciutats com Madrid o París, a la qual doblega en aquest aspecte. A més, l'espai públic destinat a l'ús del cotxe és d'un 60%, però la realitat és que només un de cada quatre viatges es fan amb vehicle privat. Tot això influeix de manera directa que els índexs de contaminació de la ciutat de Barcelona continuïn creixent.





QUÈ ÉS LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS?





La zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor l'1 de gener del 2020 amb l'objectiu de delimitar la zona de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, l'Esplugues de Llobregat i el Cornellà de Llobregat. A més a més, les rondes de Barcelona la zona de baixes emissions està activa de dilluns a divendres de 7h a 20h.





En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va voler engegar aquest sistema per reduir el nivell de contaminació que hi havia a Barcelona i que estava suposant un risc molt alt per a la salut de les persones. De fet, aquesta mesura es va introduir després de saber que 500.000 persones havien mort prematurament a Europa a causa de la contaminació. A més, aquesta zona de baixes emissions equiparava Barcelona amb altres zones d'Europa que també les estaven posant en pràctica.





Adhesius permesos a la zona de baixes emissions | Font: Generalitat de Catalunya





Aquesta mesura va afectar diferents tipus de vehicles. Els turismes o furgonetes de benzina anteriors al 2000, els dièsel anteriors del 2005 o 2006 i les motocicletes anteriors al 2003 tenen prohibit circular en l'horari estipulat. En cas de fer-ho, la sanció suposa 100 euros de multa i pot augmentar si la persona és reincident. Per això, la Generalitat va estimar que deixaran d'entrar a la zona de baixes emissions uns 50.000 vehicles contaminants.





MENYS ESPAI PER ALS COTXES QUE CIRCULEN PER LA CIUTAT







La realitat que viu Barcelona és complexa. La ciutat comtal és líder a Espanya en la creació d'espais dedicades a terrasses i que abans eren aparcament per als cotxes. S'han creat un total de 1.300 espais dedicats a bars i restaurants per habilitar-los com a terrasses i això ha reduït el pàrquing de la ciutat en més de 4.500 places.





Gràcies a aquestes mesures, un 33% dels bars ara gaudeixen de les terrasses, cosa que suposa que el cotxe hauria de tenir menys espai per poder circular. No obstant això, com s'ha comprovat a l'estudi, l'ús continua augmentant fins a convertir Barcelona en una de les ciutats on més vehicles hi ha per metre quadrat.





A més, la creació dels carrils bici que s'estan implantant també fan que els cotxes tinguin menys espai per poder-hi circular lliurement. En aquest sentit, el 2021 Barcelona té una mica més de 230 quilòmetres d'aquests carrils bicis. En incorporar-los, junts amb els carrils bus i les terrasses provoquen que el cotxe tingui menys espai per poder circular.





Tot i aquests resultats, l'estudi ha demostrat que no s'han reduït la presència de cotxes, sinó que s'han vist incrementats des que va començar la pandèmia el març del 2020. Unes dades que fan pensar que la zona de baixes emissions no està acabant de funcionar com es pensava en un primer moment.