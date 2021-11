"Bona sintonia" a la trobada entre Aragonès i els 'comuns' per pactar els Pressupostos

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiac h /@EP







El Govern i els comuns s'han emplaçat a continuar negociant aquest dijous per desencallar els Pressupostos per al 2022, després d'haver tingut una primera reunió al despatx del Parlament del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres a la tarda.





La trobada, que ha durat una mica més d'una hora, ha anat "bé", segons han explicat fonts dels comuns, que han trobat predisposició al Govern per abordar les demandes que ells sol·liciten per modificar el projecte de l'Executiu.





Fonts de Presidència de la Generalitat han destacat que hi ha hagut "bona sintonia" i que ha estat una primera presa de contacte positiva. A la reunió han estat Aragonès i la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i també hi han assistit la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiac h; el portaveu de la formació, David Cid, i els diputats Joan Carles Gallego i Marc Parés.





Els comuns, que havien avisat el Govern que presentarien una esmena a la totalitat si no els trucaven a negociar, han concretat que no sortiran d'aquesta posició pel fet d'haver rebut la trucada, sinó que ho faran si arriben a un acord amb l'Executiu: "Dependrà de la seva rapidesa per acceptar les nostres propostes".





Les mateixes fonts han recordat que els terminis són ajustats: el 22 de novembre és la data límit per presentar esmenes a la totalitat i aquell mateix dia a la tarda se celebrarà el debat a la totalitat a l'hemicicle.





Les peticions dels comuns han anat orientades a demanar una major "ambició i transformació" als comptes, i en concret, que apostin per les infraestructures ferroviàries, la salut mental i dental pública, impulsar una llei de barris verds i la reindustrialització. Han insistit que no tramitaran els Pressupostos "gratis", i en ser preguntats per les possibles reticències de Junts a pactar-hi, han replicat que això són problemes interns del Govern.





PROPERES REUNIONS



Els de Jéssica Albiach han destacat que qui pilotarà les negociacions per part dels comuns serà el diputat Joan Carles Gallego, i que definiran el seu posicionament de cara al debat a la totalitat en funció de com avancin les converses.





De fet no esperen tornar a reunir-se amb Aragonès en les properes trobades i recorden que en els pressupostos passats que es van acordar amb els comuns, ni el president ni el conseller d'Economia ni Albiach participaven de totes les reunions. En la mateixa línia, fonts de Presidència han subratllat que en les properes trobades seran els equips tècnics els encarregats d'avançar a les negociacions.





Els comuns també han afegit que encara no han concretat hora i lloc per a la reunió d'aquest dijous, però s'han compromès a celebrar-la, i han retret al Govern que hagi trigat a trucar-los: "Ens hauria agradat que ens haguessin trucat abans".





Des del Govern, defensen que fa dos mesos que negocien els comptes, però que ho han fet amb el seu soci prioritari: la CUP, que ho continua sent, encara que ara veuen la possibilitat d'ampliar l'acord amb els comuns amb què veuen "bona sintonia" .