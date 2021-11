És necessari posar-se la dosi de reforç de la vacuna contra la covid?

@EP





Les últimes investigacions estan fent llum sobre quant de temps dura la protecció de la vacuna contra la covid 19. En aquest sentit, segons els experts, és possible que els anticossos d'una persona que va rebre la seva dosi a la primavera ja estiguin disminuint. Tot i això, un estudi de la Universitat de Geòrgia als Estats Units assegura que no cal preocupar-se.





L'estudi ha conclòs que és cert que els anticossos disminueixen quan passen un temps, però això no significa que les dosis de la vacuna i tot allò que el cos genera no serveixin per protegir davant la malaltia. De fet, des de l'estudi asseguren que la qualitat continua estant al cos de les persones vacunades, encara que la quantitat d'anticossos que tingui no sigui la mateixa que fa uns mesos.





L'autor principal i director del Centre de Vacunes i Immunologia de la UGA, Ted Ross, s'ha mostrat molt tranquil davant dels resultats que el seu estudi ha obtingut. A més, han pogut comprovar que la vacunació és molt més efectiva que contraure la malaltia de la covid de manera natural.





LES DADES ASSEGUREN QUE ÉS MILLOR VACUNAR-SE





Les dades que ha mostrat l'estudi fa que la pregunta sobre si és millor la vacunació o contraure la malaltia de manera natural no tingui sentit. Durant molts mesos s'ha discutit l'ús de la vacuna. De fet, hi ha moltes persones al món que consideren que no són bones per a l'organisme, però en aquest cas l'estudi aporta dades totalment contràries a aquestes creences.





Els participants a l'estudi que estaven vacunats van mostrar nivells més alts d'anticossos neutralitzants. Uns anticossos que serveixen com a alerta al sistema immunitari de l'organisme per poder detectar un virus. En aquest cas, els anticossos eren més eficaços a l'hora d'unir-se al virus, cosa que redueix molt la possibilitat de patir una infecció greu, ja que no arriba directament a les cèl·lules.





ÉS NECESSARI REBRE LA SEGONA DOSI SI S'HA PASSAT EL VIRUS?





Aquesta és una altra de les preguntes que l'estudi plantejava. Fins a quin punt era necessari o no que les persones que havien superat la malaltia es vacunés amb les dues dosis. Doncs bé, l'estudi va investigar i va demostrar que una sola dosi de les vacunes de Moderna o Pfizer podia ser suficient per combatre una recaiguda davant del virus. Tot i això, Ross ha assegurat que una segona dosi no fa mal a ningú i que si algú se la pot posar que ho ha de fer.





Aquesta investigació forma part d'un programa de vigilància a gran escala i de diversos anys de durada amb més de 3.100 participants entre 18 i 90 anys. Cada mes donen mostres de sang i saliva perquè els investigadors puguin seguir la resposta immunitària a la vacunació o a la infecció natural.







Unes de les conclusions més importants que es van treure de l'estudi és que és veritat que els anticossos disminueixen un temps passat, però també és cert que la qualitat continua sent la mateixa i que protegeix contra la malaltia greu i l'hospitalització. "A la gent el preocupava que, si els nivells d'anticossos disminuïa, un tornés a ser susceptible al virus. Però ara mateix no sembla que sigui el cas de la majoria de la gent", assegura Ross.





QUI S'HA DE POSAR UNA TERCERA DOSI?





Recentment, molts països comencen a administrar la tercera dosi de la vacuna als grups més vulnerables. De fet, els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units ja han donat llum verda perquè les persones grans que tenen un altre tipus de malalties subjacents i les que viuen en entorn de risc puguin rebre una nova dosi de la vacuna.





Això sí, el requisit indispensable és que si la persona s'ha vacunat amb Moderna o Pfizer han de passar sis o més mesos per tornar a rebre una nova vacuna. En aquest sentit, l'agència també ha recomanat que totes les persones que han rebut la vacuna de Janssen rebin una segona dosi.





Molts estudis continuen buscant la solució a algunes preguntes com la de la dosi de reforç, però la realitat és que ara mateix alguns experts asseguren que les persones que hagin rebut les seves dosis i que no hagin superat els sis mesos no han d'entrar en pànic.





Les paraules de Ross no acaben d'assegurar que la vacuna serveixi per a tota la vida. Afirma amb rotunditat que sí que una persona s'ha vacunat a la primavera hauria de tenir anticossos protectors. Això sí, també ha comentat que la gent gran pot perdre la immunitat més ràpidament que la resta i que és important que tornin a vacunar-se, però que els joves poden esperar més temps.





"Si te l'ofereixen, hauries de posar-te-la. No et pot fer mal", ha assegurat Ross. A més, ara mateix hi ha moltes vacunes que s'estan llençant a les escombraries per falta de persones per rebre la seva dosi i també ha volgut mostrar el seu malestar perquè no s'enviïn a altres zones del món perquè tothom pugui tenir accés a les vacunes. Si no es poden enviar per qualsevol motiu, abans de llençar-les, assegura que és millor rebre una dosi de reforç.





Com és lògic, la vacuna és un actiu important per combatre el virus, però no és lúnic. El distanciament social i l'ús de la màscara continuen sent les formes més rellevants per aturar la propagació del virus.