Fotografía de familia dels comuns/@EP



La III Assemblea Nacional dels comuns ha avalat aquest diumenge la revadilació del lideratge de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , i l'exalcaldessa de Casteldefells (Barcelona) Candela López, al capdavant de la Coordinadora Nacional.





Els 922 inscrits de l'assemblea, desenvolupada aquest dissabte i diumenge a la Facultat de l'Inefc, també han ratificat l'única candidatura presentada al procés intern de renovació dels òrgans de direcció --l'Executiva Nacional i el Consell Nacional--, sota el lema 'Arrelar per Guanyar' ('Arrelar per guanyar').









Les tres coordinadores repeteixen en el càrrec per al que van ser elegides el 20 de novembre del 2019, quan van haver de constituir una nova cúpula després de la marxa de Xavier Domènech, el que va ser el seu coordinador nacional amb Colau fins a l'abril del 2018.









FULL DE RUTA CAP A 2023







L'Assemblea (en plena negociació dels Pressupostos catalans 2022 i amb els comuns com a determinants ara que la CUP manté l'esmena a la totalitat), ha fixat els objectius de l'organització, amb l'horitzó posat el 2023, quan hi haurà eleccions generals, municipals i una qüestió de confiança al Govern de Pere Aragonès.





A la ponència política que han debatut els inscrits, els de Colau han situat l'economia i el conflicte polític català com els dos grans temes dels propers anys i "el que definirà el resultat dels propers processos electorals", per la qual cosa situen la taula de diàleg com una de les claus per a una nova ordenació política i cultural.





Els comuns també han defensat desplegar una agenda política centrada en "el diàleg bilateral entre el Govern central i la Generalitat com a solució a un conflicte que és de caràcter polític" , i han assegurat que l'objectiu fonamental d'aquesta agenda és canviar la dinàmica derrotista que veuen al voltant de l'autogovern català.





Han apostat per ampliar aquest autogovern perquè Catalunya aconsegueixi "noves conquestes", i han defensat que això passi per la taula de diàleg i també per una cohesió institucional i política del seu espai al voltant d'una proposta territorial pròpia per a Catalunya i per tot Espanya.





En la seva ponència política, els comuns han apostat per superar les sigles i impulsar un nou subjecte polític liderat per Díaz, i per això consideren que s'han d'"obrir a noves aliances que qualitativament representin molt més que la suma de les parts", i que suposi convertir un potencial lideratge en un projecte i subjecte polític.