Estats Units lidera la carrera d'inversió per tenir el millor exèrcit

Ser el país amb un millor Exèrcit i un sistema de defensa més gran està sent una de les carreres més grans en els últims anys. Rússia, la Xina o els Estats Units són alguns dels països que sonen més en el panorama internacional quan se sent parlar sobre algun tema relacionat amb l'Exèrcit.





Però no són només ells. Els països estan cada cop més conscienciats i busquen tenir un Exèrcit i una Defensa que estigui preparada davant la possibilitat que esclati una Guerra o un conflicte on calgui utilitzar-los. Per això, les principals potències del món estan fent proves per provar els seus prototips.





Proves de míssils hipersònics, desenvolupament d'avions o bombarders fan que les tensions creixin entre diversos països. En aquest sentit, la Xina ha estat realitzant alguns llançaments ocults o construint zones de refugi per poder-se refugiar. I és clar, aquest tema ha provocat alguna polèmica.





PER QUINS SISTEMES D'ARMES APOSTEN ELS PAÏSOS?





Com en tots els camps, la investigació també avança a la part de míssils o sistemes d'armament per poder lluitar en una hipotètica guerra. En aquest aspecte, la darrera novetat amb què treballen les grans potències militars són les armes de pols electromagnètic. Un nom que sembla més futurista que de present, però que si es fes servir podria acabar amb tot el que funcionés amb electricitat.





Tots els aspectes avancen i ara ja no és senzill com utilitzar un dron o tenir molta potència naval, sinó que cal anar més enllà i tenir armes que siguin capaços d'usar-se a milers de quilòmetres de distància. Fins i tot, caldria que funcionessin des d'un continent fins a un altre per poder combatre.





És clar que la Xina, els Estats Units i Rússia segueixen estant un pas per davant de la resta de les potències militars i estan treballant en projectes que utilitzarien aquesta tecnologia electromagnètica. Un sistema que és clar que acabarà sent una de les principals armes en els pròxims anys.





QUI LLIDERA EL RÀNQUING?





Els Estats Units no només són dels països més avançats en aquests temes, sinó que també són el país que més inverteix en despesa. Inverteix una mica més de 500.000 milions de dòlars més que el següent país que és la Xina. Els països com Rússia o la Xina continuen treballant en míssils hipersònics de diferents tipus per poder-los utilitzar.





En el cas americà, funciona diferent. Segons les dades d'Estat, els Estats Units disposen en propietat de 3.750 ogives nuclears i estan molt centrats a realitzar i desenvolupar armes hipersòniques. Ho tenen com a prioritat dins de la seva llista de coses a fer per ser també una superpotència mundial en termes d'Exèrcit i Defensa.





El cas de Rússia és enganyós. La classificació realitzada està en dòlars, però la realitat és que ells utilitzen el ruble, una moneda que està molt devaluada a nivell internacional, però que té valor per a ells. Aleshores, s'entén que Rússia hagi pogut desenvolupar armes hipersòniques, sistemes de defensa de propera generació o que hagi destruït un satèl·lit recentment.





A més, un altre país que està en constant inversió i expansió és la Xina. El seu arsenal nuclear continua creixent i s'espera que el 2030 puguin arribar a tenir 1.000 ogives nuclears. Un nombre considerablement inferior a l'americà, però que la situaria com una de les potències principals.





En el cas dels països europeus, la inversió que fa en aquests temes és menor. El primer país és Alemanya que inverteix un total de 52.800 milions de dòlars a la setena posició. A la vuitena hi ha l'altre país de la Unió Europea. França inverteix 52.700 milions de dòlars, una xifra molt semblant a la dels alemanys.