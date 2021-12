Alarma mundial: la variant òmicron obliga a imposar noves restriccions per frenar el seu gran avenç

@EP





La crisi sanitària del coronavirus no està a punt d'acabar. Alguns experts ja avisen que la nova variant òmicron afectarà molt les persones que no hagi rebut les dosis de la vacuna contra el virus. En aquest sentit, l'OMS ja ha avisat que òmicron està avançant a un ritme vertiginós i que d'aquí a pocs dies podria ser el cep dominant a tota la zona d'Europa.





Des dels Estats Units, Jonathan Reiner, professor de medicina i cirurgia, ha assegurat que òmicron és el virus més contagiós que s'ha conegut i que pot ser el més contagiós a què s'ha enfrontat l'ésser humà. Són unes declaracions fetes a una televisió americana i que posa de manifest la desesperació dels experts per l'avenç gairebé imparable de la nova variant.





Els casos als Estats Units també estan totalment desbordats amb l'arribada de la nova variant de la covid. De fet, catorze estats estan experimentant augments de més del 10% durant la darrera setmana.





ELS PROBLEMES D'ÒMICRON





Els experts encara estan intentant descobrir realment els efectes que té la variant òmicron a les persones. A més, segueixen investigant si la malaltia és més lleu quan t'infectes amb aquest cep que amb les anteriors. De tota manera, el que sí que tenen clar és que l'avenç d'òmicron exercirà molta pressió sobre el sistema sanitari.





La possibilitat de contagiar-se de covid està pujant de manera exponencial davant de l'avenç d'òmicron i veient la capacitat de transmissió que té. En aquest aspecte, gairebé tothom estarà exposat a la nova variant, però les persones que tenen posades les tres dosis de la vacuna podrien ser les úniques a escapar-se.





RÀPIDA EXPANSIÓ





L'expansió d'òmicron és innegable. Durant les darreres setmanes la nova variant s'ha detectat a més de 90 països. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha informat que la variant Òmicron s'està expandint a molta velocitat. A més d'això, també han volgut recordar que la nova variant del coronavirus se segueix expandint i arribarà a més llocs.





Segons les dades que ha aportat l'OMS, els casos de la variant Òmicron es dupliquen cada 36 i 72 hores en aquells països on ja és present el virus. Unes dades que indiquen clarament la gran capacitat de transmissió que té aquesta variant respecte a la Delta, la que fins ara era predominant.





ELS SÍMPTOMES DE LA VARIANT ÒMICRON





Els símptomes de la variant òmicron altament transmissible semblen ser força diferents del que el món ja coneix. Segons els experts a Sud-àfrica, on es va detectar per primer cop òmicron, les persones han d'estar atentes a cinc signes reveladors.





Aquests difereixen lleugerament del conegut trio de 'febre, tos i pèrdua de l'olfacte' que han estat claus per identificar els infectats amb altres variants. Els primers informes revelen que els símptomes d'òmicron són irritació de gola, tos seca, cansament extrem, dolors musculars lleus i suors nocturns.





NOVES RESTRICCIONS A EUROPA





El Regne Unit és un dels països que més problemes estan tenint per contenir la variant òmicron per ara. Durant els últims dies s'estan registrant més de 90.000 casos diaris, fet que ha fet créixer la preocupació al govern i als alcaldes de les ciutats. A més, a causa d'aquest avenç d'òmicron, estudien establir noves restriccions per lluitar contra la variant.





França ja ha anat un pas més enllà i ha demanat suspendre concerts i focs artificials previstos per a Cap d'Any. París ja ha anunciat que no hi haurà celebració als Camps Eliseus. A més, França imposarà a partir de l'1 de gener el passaport covid per a tothom, incloent-hi persones vacunades i no vacunades.





A Irlanda també s'imposaran restriccions des de ja mateix. Els bars i restaurants estan obligats a tancar a les 20.00h. A més, aquest tipus de restricció es mantindrà fins a finals de gener amb l'únic objectiu de contenir el virus.





Suïssa també imposarà algunes restriccions. En aquest cas, només les persones que estiguin vacunades o que hagin passat la malaltia podran accedir a restaurants, llocs culturals i instal·lacions esportives.





Holanda, per exemple, ha imposat un confinament total que va començar el diumenge 19 de desembre. L'alt nombre de coses ha obligat el govern holandès a prendre aquesta decisió en ple Nadal, però és que la nova variant de la covid avança molt ràpidament i han assegurat que no tenien cap altra opció si volien controlar la pandèmia.





Per acabar, el conjunt d'Espanya funciona de manera dispar. Cada comunitat autònoma té les seves pròpies competències i pot decidir imposar unes restriccions o altres per controlar l'avenç del virus a la seva comunitat.





El que és clar és que la màscara i la ventilació són els principals aliats per poder combatre la nova variant. Els experts ja han recomanat aquestes mesures i han tornat a remarcar la importància de les vacunes per intentar evitar el gran repunt de contagis que hi ha hagut a tot el món.