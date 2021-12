Aquestes són les claus per entendre l'avenç imparable d'Òmicron pel món

@EP





La variant Òmicron segueix avançant imparable per tot el món i ja ha estat identificada a 110 països. De fet, totes les regions del món, excepte l'Antàrtida, han notificat algun cas d'aquesta nova variant. El que reconeixen alguns sanitaris és que a mesura que es disposen de més dades se sap més de la variant.





L'OMS ja ha admès que aquesta nova variant del virus té 4 claus. La primera és el grau de transmissibilitat que té. A més, també hi entren en joc l'eficàcia de les vacunes, la protecció prèvia contra la infecció. També és important tenir en compte si és més o menys violenta que les altres variants i com entenen les societats l'arribada dels nous ceps.





El que és clar és que els investigadors continuen intentant buscar solucions a les noves variants que van sorgint. Per això, l'OMS ha donat cinc respostes a les preguntes principals que es planteja la societat sobre la variant Òmicron.





ÉS MÉS TRANSMISSIBLE QUE LA RESTA DE VARIANTS?





La resposta és senzilla. Les proves que s'han fet indiquen que Òmicron s'expandeix més ràpidament que la variant Delta i que es duplica cada 2 i 3 dies. En aquest sentit, també s'ha monitoritzat l'avenç de la nova variant a Sud-àfrica i s'ha observat un descens del nombre de casos diaris.





Els experts de l'OMS segueixen intentant estudiar la nova variant per saber fins on pot arribar i què és capaç de fer. Per això, al seu darrer informe sobre Òmicron han assegurat que cal continuar estudiant la nova variant per poder establir un patró i saber exactament a què s'enfronten.





COM DE PERILLOSA ÉS LA VARIANT ÒMICRON?





De moment, les dades no són del tot significatives, però la realitat és que no sembla que la variant Òmicron sigui tan perillosa com les anteriors. Les dades dels punts principals on es va detectar la variant indiquen que el contagi amb Òmicron té un menor risc d'hospitalització. Tot i això, l'OMS reconeix que necessiten més dades per poder estar segurs al 100% de la gravetat amb què afecta la nova variant.





Actualment. no és clar que la reducció que s'ha observat de persones ingressades amb aquesta variant sigui completament proporcional. Informen des de l'OMS que es pot deure a la immunitat de les persones que ja han passat la malaltia o l'eficàcia de la vacuna, però no descarten que Òmicron no sigui tan agressiva.





FUNCIONEN LES VACUNES?





Les primeres dades no donen una resposta gaire clara sobre això. És cert que sembla que les vacunes ajudarien a neutralitzar Òmicron. Les dades continuen sent limitades i, per tant, no hi ha la resposta científicament comprovada. És cert que es tenen algunes mostres que es poden utilitzar per elaborar hipòtesis, però els números són tan petits que no es pot afirmar res de manera categòrica.





SERVEIXEN ELS TEST PER DETECTAR-LA?





Sí, la precisió diagnòstica de cases de covid no tenen res a veure amb la variant i els tests actuals serveixen per poder detectar-la.





FUNCIONEN ELS MATEIXOS TRACTAMENTS?





Una de les preocupacions més grans que existeix actualment és saber si els tractaments actuals funcionen igual contra la variant Òmicron que contra la resta de variants. De moment, els estudis indiquen que els tractaments que s'estan utilitzant actualment serien eficaços per combatre Òmicron.