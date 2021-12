@EP





A Espanya no hi ha cap llei que estableixi quina és l'edat màxima per sol·licitar una hipoteca, sinó que és cada banc qui fixa aquest límit d'acord amb la seva política de riscos. A l'hora de demanar un préstec hipotecari, l'edat és important, ja que aquesta influeix de manera directa en la capacitat d'endeutament, en el termini d'amortització, en la solvència econòmica del titular i en el risc d'impagament.







Tot i que no té caràcter obligatori, el Banc d'Espanya recomana que el termini d'amortització de la hipoteca no superi els 30 anys i que es faci el pagament de la darrera quota abans que el titular compleixi els 75 anys. És a dir, aconsella com a norma general que no se sol·liciti una hipoteca a 30 anys després d'assolir els 45 anys.







QUINA ÉS LA MILLOR EDAT PER DEMANAR UNA HIPOTECA?





Cada etapa en la vida d'una persona té una sèrie de necessitats i compta amb una situació econòmica diferent. Aquestes diferències s'han de considerar a l'hora de demanar una hipoteca, ja que afecten la solvència financera del comprador, el nivell d'estalvis i el període d'amortització, factors que analitza el banc per concedir un préstec hipotecari.







La solvència econòmica: La solvència econòmica del comprador és un dels principals aspectes que cal tenir en compte en contractar una hipoteca. En aquest punt, entra en joc la capacitat d'endeutament. Els experts recomanen no destinar més del 30% dels ingressos mensuals al pagament de la hipoteca. Habitualment, com més gran és el comprador de l'habitatge, els ingressos econòmics derivats del treball són més elevats, la qual cosa significa que posseeix una capacitat d'endeutament més gran.



Però, a més, un altre aspecte que cal tenir present per analitzar la solvència econòmica és l'estabilitat laboral. Una persona sol comptar amb una estabilitat més gran entre els 35 i els 45 anys, cosa que afavoreix la contractació d'una hipoteca.





El nivell d'estalvi: Els bancs ofereixen finançament, com a màxim, per fins al 80% del valor total de taxació de l'immoble. Per això, el futur propietari ha de tenir estalviat el 20% restant juntament amb les despeses associades a la compra (notaria, taxació, impostos...), que suposen entre el 10% i el 15%. És habitual que, a mesura que una persona es fa més gran, el nivell d'estalvi augmenti, cosa que permetrà reduir la quantia de la hipoteca que necessita contractar per adquirir l'habitatge que vol comprar.





El termini d'amortització: El període màxim recomanat per completar la devolució d'una hipoteca és de 30 anys. Per tant, a més edat, el nombre d'anys per satisfer un préstec hipotecari baixa. Això vol dir que, encara que es concedeixi el finançament hipotecari a una persona, per exemple, amb 50 anys, el termini d'amortització serà com a màxim de 25 anys.







Això comporta que les quotes mensuals siguin més grans que en el cas d'un altre comprador més jove, que pot estendre el termini d'amortització fins al màxim de 30 anys recomanat. No obstant això, com és habitual que, a més edat, es compti amb més estalvis, serà possible fer front a quotes més altes.







Per tant, els compradors més joves, encara que solen tenir una situació laboral menys estable i comptar amb menys estalvis, tenen la possibilitat de contractar una hipoteca amb un termini d'amortització més llarg i disposar de quotes mensuals més reduïdes.





Per contra, a mesura que passa el temps, encara que la situació laboral se sol estabilitzar i el nivell d'estalvis creix, el termini d'amortització de què disposa el comprador es redueix i, per tant, les quotes mensuals que cal pagar pel préstec són més grans.





En qualsevol cas, per comprendre tots els factors clau a l'hora de contractar una hipoteca és fonamental comptar amb l'assessorament d'un expert com el de l'entitat bancària, que guia el futur propietari en tot aquest procés i resol qualsevol dubte que pugui sorgir.