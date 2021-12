Les persones que no es vacunen tenen fins a 60 vegades més opcions d'acabar ingressades a l'UCI

@CP





Una nova investigació del Centre Nacional de Recerca i Auditoria de Cures Intensives que recull dades d'Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord ha tornat a posar de manifest la importància de la vacunació. Segons els informes, les persones no vacunades tenen fins a 60 vegades més opcions d'acabar ingressades a l'UCI que no pas una persona que ha estat vacunada.





A més, un altre dels apunts que hi ha en aquest informe és que la diferència entre les persones de més edat entre vacunats i no vacunats es fa més gran.





Entre el maig i el novembre a l'UCI d'Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, les persones amb covid vacunades més grans de 60 anys la taxa era de 0,6 casos per cada 100.000 habitants a la setmana. Tot i això, les persones d'aquesta mateixa franja d'edat sense vacunar la taxa era de 37,3 per cada 100.000 habitants a la setmana.





ALS GRUPS D'EDAT MÉS JOVES TAMBÉ ES NOTA LA DIFERÈNCIA





Les persones que no s'havien vacunat i que eren a la franja d'edat compresa entre els 30 i 40 anys tenien entre 10 i 15 vegades més possibilitats d'acabar a l'UCI si contreien el virus que les persones que estaven vacunades.





La realitat actual amb la variant Òmicron fa que els països del món estiguin plantejant l'opció de la vacunació obligatòria a tots els habitants per intentar contenir l'avenç del virus. A més, molts països també tornen a posar restriccions per controlar la nova variant.





ÒMICRON NO CAUSA MÉS DANY





La variant Òmicron respecte a les anteriors és que es transmet molt més ràpidament. Això sí, la gravetat d'infecció és molt semblant a les variants anteriors, així que en aquest sentit no genera pitjors dades. L'augment de xifres arriba per la ràpida transmissibilitat que té la variant i està amenaçant novament els hospitals davant la possibilitat que tornin a estar desbordats.









@EP





Jonathan Reiner, professor de medicina i cirurgia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut a la Universitat George Washington ha avisat que arriben dies i mesos complicats per a les persones que no s'han vacunat.





Com molts altres experts, Reiner també ha fet una crida perquè les persones es vacunen. El context actual està sent molt complicat i, encara que reconeixen que el virus el pot contraure qualsevol persona, vacunada o no, amb les dades assegura que agafar la covid estant vacunat redueix les possibilitats d'ingrés i mort.





Ja fa uns dies que diversos experts han assegurat que la variant Òmicron és una de les més contagioses de la història. De fet, el mateix Reiner ha assegurat que la civilització mai no s'ha enfrontat a un virus que fos tan contagiós.





ELS CASOS D'ÒMICRON ES DUPLIQUEN





La variant Òmicron està infectant a un ritme de vertigen. Els casos confirmats es dupliquen cada 36 i 72 hores i ja és present a més de 100 països, segons ha informat l'OMS. Des de la mateixa organització mundial de la salut han assegurat que l'avenç d'aquesta variant segueix un creixement substancial que fins ara no s'havia vist.





És per aquestes dades que s'espera que la variant Òmicron es converteixi en la variant dominant d'aquí a poques setmanes. Per això, els països tornen a imposar restriccions i les autoritats continuen insistint en la necessitat de vacunar-se per poder combatre aquesta nova variant.