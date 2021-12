La inseguretat és per tercera vegada el principal problema de Barcelona aquest 2021

Guàrdia Urbana de Barcelona, arxiu /@EP





Sembla que és la tendència d'enguany. La inseguretat continua sent el principal problema que detecten els barcelonins, tal com recull l'últim Baròmetre de Barcelona. Les coses no han canviat massa aquest final d'any, ja que justament fa dos mesos, el 27 d'octubre, l'Enquesta de Serveis Municipals anunciava que un 14,5% dels ciutadans tenia por per la manca de vigilància a la capital catalana.





Però si ens remuntem més enrere, al Baròmetre Semestral del mes de juliol, també trobem que la inseguretat és la preocupació "top 1" a la ciutat comtal amb una xifra del 14%, de forma que el "xacra" ha persistit durant tot aquest 2021 sense una solució aparentment propera.





Segons les dades presentades aquest dilluns, la sensació d'inseguretat ha augmentat i ara arriba a un percentatge del 20,8%, superant el 14,5% comentat en l'últim estudi. Com a segona preocupació de la ciutadania hi ha la neteja, que representa l'11,8% de respostes, i la gestió política, que era el segon problema al baròmetre passat, cau a la quarta posició amb el 5,6%. Així, hi ha per davant l'accés a l'habitatge, amb un 6,5% de les respostes. L'atur és la problemàtica que se situa en cinquena posició.





Resultats sobre el problema més greu de Barcelona de l'últim Baròmetre Semestral /@AjuntamentBarcelona





"MOLT DOLENTA O DOLENTA"





Pel que fa a la valoració de la gestió de l'Ajuntament de Barcelona, els resultats tampoc són "de bon gust" pel Govern de la ciutat, ja que un 49,4% afirma que és "molt dolenta o dolenta". En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya redueix la xifra a un 48,8%, mentre que el Govern de l'Estat suspèn amb més de la meitat de comentaris (51,7%) que pensen que la seva administració no és bona.









Resultats sobre la valoració de la gestió de l'últim Baròmetre Semestral /@AjuntamentBarcelona







EL CANVI CLIMÀTIC SEGUEIX PREOCUPANT LA POBLACIÓ DE BARCELONA





El baròmetre també recull una gran preocupació ciutadana pel canvi climàtic, amb el 41,8% d'enquestats que diuen estar "molt preocupats" i el 43%, "bastant preocupats". No obstant això, els preocupats per la crisi climàtica no arriben al 89% que sumaven al darrer baròmetre.









Resultats sobre el canvi climàtic de l'últim Baròmetre Semestral /@AjuntamentBarcelona







Per combatre aquest fenomen, la majoria de barcelonins estan a favor de prendre mesures que incentivin la mobilitat sostenible i de reducció del transport contaminant. Així, el 57,4% aprova fer més carrils bici, el 76% vol deixar més espai per als vianants i el 95% demana que es fomenti el transport públic, en percentatges similars a dades del 2020. Preguntats sobre la reducció del trànsit de vehicles privats motoritzats, el 74% diu estar-hi a favor.









Resultats sobre la mobilitat de l'últim Baròmetre Semestral /@AjuntamentBarcelona







Les mesures que està prenent el consistori en aquest sentit són adequades per al 57,4% d'enquestats, davant del 37,2% que no les considera adequades, però el 47% alerta que són mesures adequades però insuficients. El 9,7% veu excessives les polítiques de l'Ajuntament en aquest àmbit.





L'ECONOMIA NO AIXECA CAP





Sobre l'estat de l'economia de la ciutat, malgrat que es redueix la negativitat, els enquestats segueixen majoritàriament opinant que es troba en un "moment dolent o molt dolent" (58,7%), davant dels qui creuen que passa per un "moment bo o molt bo" (25%). S'observa una tendència similar sobre la percepció de l'estat de l'economia catalana i estatal.





En el cas català, el 59,8% veu l'economia en un "estat dolent o molt dolent" davant del 24% que la veu en un "moment bo o molt bo". Així, l'economia de l'Estat també passa per "un moment dolent o molt dolent" per al 59% dels enquestats, mentre que el 20,1% diu que travessa un "moment bo o molt bo".









Resultats sobre l'estat actual de l'economia de l'últim Baròmetre Semestral /@AjuntamentBarcelona







Això fa que el 48,6% d'enquestats creguin que és més difícil trobar feina a la ciutat que fa un any, tot i que el 50,3% són optimistes de cara al futur. En canvi, el 31,7% creu que ara és més fàcil trobar feina que fa un any i el 26,8% pensa que serà més difícil en el futur.





REFLEXE DEL "PESSIMISME" PER LA 6a ONADA





Els resultats d'aquest baròmetre surten de 802 entrevistes a majors d'edat residents i empadronats a Barcelona. Les enquestes es van fer just abans del pont de la Puríssima, entre el 22 de novembre i l'1 de desembre, i reflecteix, segons el regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí, el "pessimisme" provocat per la sisena onada de covid-19. Tot i això, el coronavirus és el primer problema de la ciutat per a l'1,5% d'enquestats.