Les tensions entre els diferents països estan plantejant qüestions que feia molts anys que no es veien. En el panorama internacional, forces russes són a la frontera amb Ucraïna, Moscou en guerra amb l'OTAN per l'ocupació de les seves fronteres i la Xina està disposada a tornar a ocupar Taiwan , un territori que considera seu.





Però no només el nord d'Europa o el centre d'Àsia està sumida a la Guerra. També hi ha alguns països que estan en plena guerra civil i que no semblen que s'acabin aviat. És el cas d'Etiòpia, per exemple, Síria o el cas separatista d'Ucraïna que ja ha posat fi a més de 14.000 vides des del 2014.





Davant de tots aquests successos i veient la inversió que estan fent moltes potències mundials als seus exèrcits... les preguntes que sobrevolen en el panorama són inevitables. És possible que es torni a fer una nova Guerra Mundial? Qui està més preparada per fer front? Tornarien les aliances?





LES GRANS POTÈNCIES SEGUEIXEN LA SEVA PARTICULAR CURSA PEL PODER





Rússia és un dels països que està més avançat en tecnologia militar. De fet, al novembre, els russos ja van fer una prova de míssil a l'espai per saber com funcionava. A la prova van apuntar directament a un dels seus satèl·lits i el van destruir. Posteriorment, la Xina va realitzar proves amb els seus míssils hipersònics . Uns prototips que són capaços de viatjar a una velocitat molt superior a la del so.





Prova del coet supersònic xinès/ @RTVE







Fins ara tot han estat proves d'atacs ofensius a objectius molt determinats del propi país. En cap moment no s'ha atacat un país o una base militar considerada enemiga per provar si els prototips i les tecnologies que estaven desenvolupant funcionaven correctament.





En joc també hi entra els Estats Units. Michele Flournoy , la que va ser directora d'estratègia del Pentàgon, ha reconegut obertament que el país nord-americà, juntament amb el Regne Unit i els seus aliats, estava molt centrat en l' antiterrorisme . A més, assegura que s'han adonat que hi ha molts països involucrats a la carrera armamentística i que tenen una competència molt seriosa.





LES GUERRES A L'OMBRA







El robatori de dades forma part de les ombres de la guerra mundial/ @EP





Actualment, més que en armes de destrucció, els països estan invertint molts diners en tecnologia. De fet, Michele Flournoy reconeix que la Xina i Rússia han estat capaços d'invertir més que els Estats Units en noves tecnologies centrades en la guerra i com aprofitar els avantatges que ofereixen.





No només els governs estan invertint en armes. La guerra va molt més enllà i gran part d'aquesta inversió està dedicada a atacs disruptius, a influir en les eleccions o a robar dades sensibles de la competència. Totes aquestes accions es duen a terme pràcticament invisible i els països podrien arribar a negar-les fàcilment.







El problema real es pot desenvolupar si els Estats Units i la Xina entren en conflicte per algun territori o si Rússia i Occident augmenten les tensions al voltant d'Ucraïna ia qui hauria de pertànyer.





LES GUERRES TECNOLÒGIQUES





La Xina ha decidit crear noves agències. En aquest cas, s'ha creat la Força de Suport Estratègic que fa centrar-se en l'espai, la guerra electrònica i les capacitats cibernètiques. Amb les informacions actuals i els fluxos d'informació que hi ha, el primer que deslligaria la guerra serien atacs cibernètics massius per intentar deixar en la foscor l'altre país.









Tot això acabarà influint en la presa de decisions de les persones que estan al comandament. És a dir, sí que no tenen informació d'on són les seves tropes o si no estan segurs del que passa al terreny farà que prendre decisions sigui molt més complicat, a més de ser extremadament perillós per als que estan al camp de batalla.







Els experts consideren que els Estats Units tindrien un lleuger avantatge respecte a la resta de països. Si tots aquests atacs cibernètics funcionessin, la intel·ligència artificial seria molt important per poder superar les traves que estan posant la resta de països al camí per dominar la situació.





No obstant això, des de la Xina i Rússia estan desenvolupant tecnologia molt difícil de predir. En aquest cas, els míssils hipersònics són projectils molt potents que poden maniobrar per l'atmosfera i pràcticament impossibles d'interceptar. En aquest terreny, Orient està clarament davant d'Occident.





Estats Units enviant un míssil a Síria | @EP





QUI LIDERA EL RÀNQUING D'INVERSIÓ EN EL SEU EXÈRCIT?







Estats Units no només és dels països més avançats en aquests temes, sinó que també és el país que més inverteix en despesa. Inverteix una mica més de 500.000 milions de dòlars més que el següent país que és la Xina. Els països com Rússia o la Xina segueixen treballant en míssils hipersònics de diferents tipus per poder utilitzar.





En el cas americà funciona diferent. Segons les dades d'Estat, els Estats Units disposen de 3.750 ogives nuclears i estan molt centrats a realitzar i desenvolupar armes hipersòniques. Ho tenen com a prioritat dins de la seva llista de coses a fer per ser també una súper potència mundial en termes d'Exèrcit i Defensa.





El cas de Rússia és enganyós. La classificació realitzada està en dòlars, però la realitat és que ells utilitzen el ruble, una moneda que està molt devaluada a nivell internacional, però que té valor per a ells. Aleshores, s'entén que Rússia hagi pogut desenvolupar armes hipersòniques, sistemes de defensa de propera generació o que hagi destruït un satèl·lit recentment.





A més, un altre país que està en constant inversió i expansió és la Xina. El seu arsenal nuclear continua creixent i s'espera que per al 2030 puguin arribar a tenir 1.000 ogives nuclears. Un nombre considerablement inferior a l'americà, però que la situaria com una de les potències principals.





En el cas dels països europeus, la inversió que fa en aquests temes és menor. El primer país és Alemanya que inverteix un total de 52.800 milions de dòlars a la setena posició. A la vuitena hi ha l'altre país de la Unió Europea. França inverteix 52.700 milions de dòlars, una xifra molt semblant a la dels alemanys.