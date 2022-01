La Covid-19 podria accelerar l'aparició del Parkinson

Un malalt de Pàrkinson en una bicicleta adaptada /@EP





La Universitat de Twente, als Països Baixos, ha conclòs després de fer un estudi al laboratori que la Covid-19 podria accelerar l'aparició de la malaltia de Parkinson.





Els investigadors van observar que en els tubs d'assaig, la proteïna N del SARS-CoV-2, la causant de la Covid-19, interactua amb una proteïna neuronal de nom a-sinucleïna que agilitza la formació de fibrilles amiloides, implicades al Parkinson.





Aquesta troballa, que encara no s'ha comprovat en humans, no sembla estranya per als experts ja que s'ha comprovat des que apareguessin els primers casos de Covid-19 que la infecció causa problemes neurològics com ara mal de cap o pèrdua d'olfacte. No obstant això, el que no s'ha pogut comprovar és si aquests símptomes són la conseqüència de l'entrada del virus al cervell o bé es deuen a senyals químics del sistema immunitari al cervell.





LES PROTEÏNES "N" I "A-SINUCLEÏNA" INTERACTUEN DIRECTAMENT





En la malaltia de Parkinson, existeix una proteïna anomenada a-sinucleïna que forma fibrilles amiloides anormals, la qual cosa porta a la mort de les neurones que produeixen dopamina (un element que usen les neurones per comunicar-se entre elles) al cervell. I cal assenyalar que la pèrdua d'olfacte, que ha esdevingut un símptoma diferenciador de la Covid-19 en les variants prèvies a òmicron, també la tenen els malalts de Parkinson.





És per això que els científics Christian Blum, Mireille Claessens i els seus col·legues van decidir estudiar si els components proteics del SARS-CoV-2 podrien produir una agregació d'a-sinucleïna en amiloide.







Així, van analitzar les dues proteïnes més presents en el virus: la proteïna de l'espiga (S-), que ajuda el SARS-CoV-2 a entrar a les cèl·lules, i la proteïna de la nucleocàpsida (N-), que tanca el genoma d'ARN a l'interior del virus.













No se sap amb seguretat, però podria existir un possible enllaç entre la infecció per COVID-19 i la malaltia de Parkinson.







Després, van publicar els detalls del seu estudi a la revista 'ACS Chemical Neuroscience': Van utilitzar una sonda fluorescent que s'uneix a les fibrilles amiloides per demostrar que, en absència de les proteïnes del SARS-CoV-2, l'a-sinucleïna necessitava més de 240 hores per afegir-se a fibrilles. L'addició de la proteïna S no va tenir cap efecte, però en canvi la proteïna N va disminuir el temps d'agregació a menys d'un dia.





A més, aquest grup d'experts va observar que les proteïnes N i a-sinucleïna interactuen de forma directa, en part a través de les càrregues electrostàtiques oposades, amb almenys 3-4 còpies d'a-sinucleïna unides a cada proteïna N.





Després, els investigadors van introduir la proteïna N i l'a-sinucleïna marcada amb fluorescència a l'interior d'un model cel·lular de la malaltia de Parkinson, fent ús d'una concentració de proteïna N semblant a la que s'esperaria dins una cèl·lula infectada pel SARS-CoV-2.





En comparació amb les cèl·lules de control a les quals només se'ls va injectar a-sinucleïna, més o menys el doble de cèl·lules van morir en introduir-los ambdues proteïnes. D'altra banda, la distribució de l'a-sinucleïna es va alterar a les cèl·lules coinjectades amb les dues proteïnes i es van veure estructures allargades, encara que els científics no van poder determinar que fossin amiloides.





No se sap si aquestes interaccions també ocorren dins les neurones del cervell humà, però si fos així, podrien ajudar a comprendre el possible vincle entre la infecció per Covid-19 i la malaltia de Parkinson.











Informació sobre els tractaments/ @FederacionEspañolaPárkinson





LA COVID-19 S'HA RELACIONAT AMB ALTRES MALALTIES





Dit això, el Parkinson no és l'única malaltia amb què s'ha relacionat la Covid-19. De fet, l'estiu del 2021 us expliquem des de Catalunyapress que la infecció amb aquest virus també podia accelerar l'aparició dels símptomes de l'Alzheimer.





Així ho va apuntar una investigació presentada a l'Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2021 celebrada virtualment i a Denver (Colorado). L'estudi va trobar associacions entre la Covid-19 i els dèficits cognitius persistents, inclosa l'acceleració de la patologia i els símptomes de la malaltia d'Alzheimer.











A més, també s'ha relacionat en repetides ocasions la Covid-19 amb, per exemple, la diabetis. No només per apuntar que els pacients diabètics tenen més risc de complicacions si es contagien del nou coronavirus, sinó també per explicar que un fàrmac per a la diabetis ajudava a disminuir la inflamació pulmonar per Covid-19.