Aquestes són les condicions per jubilar-se als 65 anys cobrant el 100% de la pensió

Vols jubilar-te als 65 anys i cobrar el 100% de la pensió? És possible, però cal complir una sèrie de condicions. Perquè un pensionista aconsegueixi el 100% de la prestació en jubilar-se el 2022 , haurà de tenir un mínim de 37 anys i sis mesos cotitzats.





La resta de treballadors, els que no arriben a l'objectiu mínim de cotització, s'hauran de jubilar als 66 anys i 2 mesos per aconseguir el 100% de la pensió.





En aquest sentit, i segons informa El Economista, un treballador només podrà cobrar el 100% de la seva jubilació als 65 anys si ha cotitzat, almenys, 37 anys i sis mesos . En aquestes condicions, l'Estat considera que s'ha complert l'edat mínima de jubilació i, per això, no aplica les retallades que pesen sobre la jubilació anticipada.





Al marge d'aquesta llei, queden els treballadors que pertanyen a les classes passives de l'Estat. Segons el Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, aquests són els funcionaris que pertanyen a aquesta categoria, que té bonificacions com jubilar-se anticipadament als 60 anys cobrant el 100% de la pensió:

















En queden al marge els treballadors que pertanyen a les classes passives de l'Estat, que tenen la possibilitat de jubilar-se anticipadament als 60 anys amb el 100% de l'haver regulador (la base reguladora) si acrediten 35 anys de servei a l'Estat.





Però per als que no pertanyin a aquesta categoria beneficiada, hi ha més requisits al marge de la cotització prèvia i de l'edat. El primer és estar donat d'alta a la Seguretat Social i el segon, estar al corrent de pagament de quotes a la Seguretat Social.





Per calcular la quantia final de la pensió, el 2022 es tindran en compte els darrers 25 anys cotitzats (les bases de cotització dels darrers 300 mesos). Per cobrar el 100% de la pensió, el treballador haurà d'acreditar com a mínim 36 anys cotitzats.